L’iniziativa è sostenuto e promossa dalla Fondazione Banca di Montepaone trovando importanti sponde istituzionali. A presiedere il comitato giudicante il catanzarese Domenico Piraina, Direttore del Polo Mostre del Comune di Milano dove è anche direttore di Palazzo Reale

Valorizzare il patrimonio dell’artigianato artistico e tradizionale del territorio mettendolo in dialogo con i linguaggi contemporanei del design e della creatività: è questo l’obiettivo del progetto “Artigianato e Design: tra Tradizione e Innovazione”, promosso dalla Fondazione Banca Montepaone e finanziato con risorse Poc 2014/2020. Az 6.8.3, nell’ambito della Linea di Intervento 2, Avviso pubblico regionale per la valorizzazione delle risorse creative del territorio.

Antico e moderno

L’iniziativa – che intende costruire un ponte tra saperi antichi e visioni contemporanee, maestri artigiani e giovani designer under 40, valorizzando l’identità culturale del territorio e stimolando nuove prospettive di sviluppo nel campo delle arti applicate e del design – è stata presentata a Catanzaro nel corso di una conferenza stampa presso la sede della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

Oltre ai saluti istituzionali del presidente della Fondazione Banca Montepaone, Giovanni Caridi, del presidente della Camera di Commercio Pietro Falbo, del vicepresidente della Giunta Regionale, Filippo Mancuso, del presidente di Confindustria Catanzaro, Aldo Ferrara, del presidente del CNA Calabria, Giovanni Cugliari, del presidente dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, Stefania Mancuso, e del presidente dell’Ordine degli architetti, Eros Corapi, l’intervento di Annarita Palaia, referente e coordinatrice del progetto, ne ha chiarito ogni aspetto tecnico e teorico.

I contenuti

Le attività previste, tra workshop, laboratori creativi e performance artistiche, prevedono da marzo a maggio il coinvolgimento dei partecipanti in un processo di co-creazione ispirato ai temi dell’eco-sostenibilità, della rigenerazione urbana, dell’innovazione tecnologica e della valorizzazione delle tradizioni artigianali.

La presentazione delle opere è prevista al Marca durante tra fine maggio ed i primi di giugno.

Le conclusioni sono state affidate a Domenico Piraina, presidente del Comitato Tecnico Scientifico nonché direttore di Palazzo Reale a Milano, presidente del comitato che giudicherà l’idea migliore a cui andrà un premio simbolico di 5000 euro.