Operatori al lavoro in piazza Santa Caterina, nel cuore della città. Disagi per la circolazione ma non si registrano danni a persone

I vigili del fuoco di Catanzaro sono intervenuto in Piazza Santa Caterina, nel cuore della città, per distacchi di calcinacci e parti di intonaco dal palazzo della Questura. L’intervento con autoscala è stato utile per eliminare ulteriori calcinacci in imminente pericolo di caduta e per la messa in sicurezza del sito. La posizione centrale della zona di intervento, lungo il Corso principale della città, ha attratto numerosi cittadini che si sono soffermati incuriositi a osservare i vigili del fuoco all'opera. Disagi per la circolazione. Non si registrano danni a persone.