VIDEO | L’iniziativa “Non solo Aquile” dell’Istituto comprensivo Catanzaro Sala-Santa Maria-Milani-Preti che ha adottato Vicolo II Jannoni su Corso Mazzini. L’assessore Belcaro: «Grazie per aver valorizzato la nostra città»
Cuori appesi in un vicolo del centro storico, altri distribuiti ai passanti durante lo shopping natalizio, testi famosi scritti a mano con un elegante cover di Vasco Rossi in sottofondo live. È il progetto “Non solo Aquile, esplorare e valorizzare Catanzaro”, realizzato da alcune classi di un istituto scolastico cittadino.
«In generale noi adulti insegniamo sempre attraverso il passato e guardiamo ai ragazzi come il futuro – ci ha detto Maria Caruso, insegnante del comprensivo Catanzaro Sala-Santa Maria-Milani-Preti - Loro invece sono il presente e hanno dimostrato che possono fare la differenza adesso, sin da subito. Quindi abbiamo scelto un testimone del presente, Vasco Rossi, e le sue canzoni le conoscono praticamente tutti, appartengono, sono patrimonio comune. È un testimone del presente perché è un paese contemporaneo».
«Abbiamo la fortuna che il cantautorato italiano può essere anche letteratura – ha aggiunto Nunzio Belcaro, assessore comunale alla Pubblica Istruzione –. Le scuole se ne accorgono e fra l'altro in un periodo evocativo come il Natale abbelliscono uno dei vicoli del centro storico».
I concetti puri di bellezza e sentimento sono stati veicolati dai più giovani che si mettono in gioco, trasmettendo questi valori ai luoghi della loro vita e adottando in pratica Vicolo II Jannoni, una traversa di Corso Mazzini.
«La cosa particolare è che noi abbiamo deciso di valorizzare la nostra città in maniera permanente – sempre la Caruso –. I ragazzi sono andati al Comune, hanno incontrato il sindaco, si sono interfacciati con le istituzioni».
«Si, hanno fatto una cosa davvero speciale – ha concluso Belcaro – una cosa speciale di cui se ne è accorto anche Vasco Rossi, ripubblicando questa iniziativa che ha avuto un eco nazionale, quindi di questo ne siamo orgogliosi»