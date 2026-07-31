Prosegue il percorso che porterà al trasferimento della gestione del servizio idrico integrato del Comune di Catanzaro a Sorical. Nella sede della società regionale è stato infatti sottoscritto il pre- accordo che disciplina le attività tecniche, amministrative e operative necessarie nella fase preliminare al subentro, definendo gli impegni reciproci delle parti e avviando concretamente le operazioni previste dal cronoprogramma verso la gestione unica del servizio.

L'intesa rappresenta un passaggio operativo verso il definitivo affidamento del servizio a Sorical e consente alla società di avviare una serie di attività propedeutiche al subentro, confermando la volontà condivisa di rispettare, per quanto possibile, il cronoprogramma già definito nei mesi scorsi.

Tra gli effetti più rilevanti dell'accordo rientra il potenziamento delle attività di lettura dei contatori attraverso rilevazioni effettive delle utenze, passaggio indispensabile per completare l'aggiornamento delle banche dati e consentire il trasferimento definitivo della gestione. Contestualmente sarà avviata anche la sostituzione di numerosi contatori ormai obsoleti.

«L'intesa raggiunta rappresenta un passaggio concreto verso il completamento del percorso di trasferimento della gestione del servizio idrico a Sorical – dichiara il sindaco Nicola Fiorita – Comune e società regionale hanno confermato la piena volontà di proseguire con determinazione nelle attività propedeutiche al subentro definitivo. Pur in presenza di un lieve slittamento dei tempi rispetto alle previsioni iniziali, l'obiettivo resta quello di concludere il percorso nel più breve tempo possibile, assicurando ai cittadini una gestione sempre più efficiente e strutturata del servizio. Il completamento delle letture di tutte le utenze costituisce uno dei requisiti fondamentali per il subentro definitivo della società regionale, insieme alla progressiva sostituzione dei misuratori che non garantiscono più adeguati standard di affidabilità».

Parallelamente all'attività amministrativa e organizzativa legata al trasferimento della gestione, procede anche il programma di potenziamento delle infrastrutture idriche cittadine. In particolare, è stato completato il nuovo serbatoio di accumulo a Catanzaro Lido, un'opera destinata a entrare in funzione a breve e che consentirà di migliorare sensibilmente l'approvvigionamento idrico della zona sud della città, contribuendo a risolvere in maniera strutturale le criticità che negli ultimi anni hanno interessato il quartiere durante i periodi di maggiore richiesta.

L'accordo di pre subentro rappresenta, dunque, un ulteriore tassello del percorso di riorganizzazione del servizio idrico, con l'obiettivo di garantire una gestione unitaria, una maggiore efficienza operativa e un miglioramento complessivo della qualità del servizio offerto ai cittadini.