A due mesi dalla sua scomparsa, la Comunità Parrocchiale di Santa Croce a Catanzaro si prepara a vivere una giornata di ricordo e di omaggio a Padre Franco Lenti, sacerdote dell’Ordine dei Minimi, parroco e punto di riferimento anche per la famiglia educativa dell’Asilo “San Francesco di Paola”.

A lui sarà infatti intitolato il teatrino parrocchiale, annesso ai locali dell’asilo. La cerimonia è in programma domenica 20 settembre, al termine della Santa Messa delle ore 11. «Un segno di gratitudine e di affetto – è il messaggio della comunità educativa – perché il ricordo del suo servizio continui a vivere tra noi».

Allo svelamento della targa celebrativa seguiranno un momento di riflessione e la benedizione. L’iniziativa rientra nel programma di appuntamenti organizzati dalla parrocchia in occasione della tradizionale festa della Santa Croce, in programma dal 17 al 20 settembre.

Sempre domenica, durante la Santa Messa solenne, sono previste la consacrazione delle famiglie a Gesù Crocifisso e la benedizione dei bambini e del materiale didattico in occasione dell’inizio dell’anno scolastico e catechistico.

Il programma prevede ogni giorno alle 7.30 il Santo Rosario e alle 8 la Santa Messa e le Lodi. Giovedì 17 settembre, alle 17.30, si terranno l’esposizione del Santissimo e l’adorazione, seguite alle 18.30 dalla Santa Messa.

Venerdì 18 settembre, alle 17.30, è prevista la Via Crucis in chiesa e alle 18.30 la celebrazione della Santa Messa. Sabato 19 settembre, invece, alle 17.30 si terrà il Santo Rosario meditato, mentre alle 18.30 sarà celebrata la Santa Messa.

Il momento centrale arriverà quindi domenica 20 settembre, quando la comunità renderà omaggio a Padre Franco Lenti legando il suo nome a uno degli spazi della parrocchia e dell’Asilo “San Francesco di Paola”.