Uno sciame sismico è in corso in provincia di Catanzaro, secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).

Dalle 3:11 alle 7:08 di questa mattina sono state registrate diverse scosse nel Catanzarese. Gli eventi hanno interessato in particolare l’area tra Amaroni, Vallefiorita, Squillace e Borgia, con magnitudo comprese tra 2.0 e 3.5.

Le scosse, registrate a partire dalle 3:11, si sono concentrate soprattutto nell’area tra Amaroni, Vallefiorita, Squillace e Borgia, con magnitudo comprese tra 2.0 e 3.5.

L’evento di maggiore intensità è stato rilevato alle 7:04, con una magnitudo di 3.5 e epicentro a circa 2 chilometri a nord-ovest di Squillace. A distanza di pochi minuti sono seguite altre due scosse: una di magnitudo 3.1 alle 7:07, nell’area di Amaroni, e una di 3.2 alle 7:08, nei pressi di Borgia. La sequenza sismica è stata quindi caratterizzata da diversi eventi ravvicinati nell’arco di poche ore.

Al momento non si registrano danni a persone o cose.