Arriva l’ordinanza del sindaco Nicola Fiorita per il Capodanno Rai “L’anno che verrà” 2026 in programma a Catanzaro. Il primo cittadino ha firmato un'ordinanza con cui vengono adottate specifiche misure a tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, considerato l’elevato afflusso di pubblico previsto nelle aree interessate dallo spettacolo. Le disposizioni saranno in vigore dalle ore 16:00 del 30 dicembre 2025 alle ore 06:00 del 1° gennaio 2026 e riguardano la Zona Rossa, la Zona Gialla, il Lungomare di Giovino, piazza Dogana e le aree immediatamente limitrofe.

Divieti di vendita e somministrazione di bevande

Nelle aree interessate dall’evento è vietata la vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori di vetro o metallo. Nella sola Zona Rossa, è inoltre assolutamente vietata la vendita, per la somministrazione su pubblica via e per il consumo da asporto, di bevande alcoliche con gradazione superiore a 5°, in contenitori di qualunque materiale.

I divieti sono rivolti agli esercizi pubblici di somministrazione, agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio su area pubblica e privata, ai laboratori artigianali alimentari con annessa vendita di bevande e ai titolari di distributori automatici, ferma restando l’applicazione della normativa nazionale in materia di vendita di alcolici nelle fasce orarie notturne.

Restano esclusi dai divieti il servizio di consegna a domicilio e l’acquisto di bevande da consumare in luogo privato, purché integre nella confezione originale.

Divieti di introduzione di oggetti e strumenti

Nell’area dello spettacolo individuata come Zona Rossa è vietato introdurre, detenere e portare al seguito, a piedi o a bordo di veicoli, oggetti e strumenti ingombranti, contundenti o potenzialmente pericolosi, tra cui: contenitori, valigie, borse e zaini di capacità superiore a 10 litri; biciclette, skateboard, pattini, monopattini, hoverboard; droni e dispositivi di volo; artifici pirotecnici, petardi, fumogeni, razzi e spray urticanti; penne e puntatori laser; caschi e borse portacaschi. È consentito introdurre esclusivamente farmaci con prescrizione medica, ausili sanitari certificati, sigarette elettroniche e ombrelli senza punta.

Ulteriori disposizioni

Nella Zona Rossa è inoltre vietato l’utilizzo, da parte degli esercizi commerciali, di tavoli e sedie all’esterno dei locali, l’impiego di bombole a gas, fiamme libere e spillatori per bevande. È consentita esclusivamente la vendita di alimenti confezionati. Il mancato rispetto delle prescrizioni comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente. Le misure adottate mirano a garantire il regolare svolgimento dell’evento e consentire a cittadini e visitatori di vivere il Capodanno in un clima di festa, sicurezza e serenità.