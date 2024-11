La stanza sarà inaugurata sabato 27 maggio alle ore 10.00. È la seconda in Calabria dopo quella inaugurata a Locri il 24 maggio

Il Soroptimist International Club di Catanzaro, in collaborazione con il Comando Provinciale Carabinieri Catanzaro, ha allestito presso la Stazione Carabinieri Catanzaro Bellamena uno spazio dedicato alle donne vittime di violenze ed abusi nella consapevolezza che sempre troppo poche sono quelle che segnalano le violenze subìte e che questi spazi potrebbero facilitare il momento della segnalazione e denuncia.

Una stanza concepita per fornire la necessaria protezione, anche sotto il profilo psicologico, dove le donne vittima di violenza possono trovare ascolto e raccontare le loro drammatiche esperienze. Uno spazio che, ricordando la stanza tutta per sé suggerita alle donne da Virginia Woolf, per concentrarsi e scrivere, possa permettere alle donne di raccogliere i loro pensieri e trovare il modo di esprimerli. Un luogo di ascolto, nel quale si offre sostegno e protezione.

La stanza sarà inaugurata sabato 27 maggio alle ore 10.00. Alla manifestazione parteciperà anche il Prefetto. Questa stanza sarà presentata a Roma presso il Senato della Repubblica, insieme a tutte le altre realizzate in Italia, il 31 maggio. È la seconda in Calabria dopo quella inaugurata a Locri il 24 maggio.

l.c.