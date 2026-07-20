Ancora un successo di partecipanti con specialisti da altre zone d’Italia e persino con delegazioni da Francia e Colombia. La soddisfazione di Fiorita e Belcaro

Malgrado giornate di insostenibile afa è andato regolarmente in scena sull'arenile di Catanzaro il Festival degli Aquiloni. La scommessa dell'amministrazione comunale ha staccato il tagliando della quarta edizione richiamando sulla spiaggia di Giovino bambini, famiglie e specialisti internazionali.

«Questa manifestazione – ha detto il sindaco Nicola Fiorita – è una scommessa che punta sul divertimento dei bambini, sul divertimento pulito e sulla valorizzazione di uno degli elementi caratterizzanti della nostra città che è il vento. Come tante cose che abbiamo inviato in inizio legislatura l'abbiamo accompagnata lungo il corso degli anni continuando a farlo crescere estate dopo estate».

«Il Festival degli Aquiloni di Catanzaro – ha aggiunto l’assessore Nunzio Belcaro – quest'anno è anche festival internazionale grazie ad una delegazione di aquilonisti francesi e colombiani ma soprattutto il quarto anno del Festival degli Aquiloni continua a caratterizzarsi anche come festival dell'inclusione.

Belcaro

Qui – ha continuato – le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi stanno bene si sentono tutti insieme indistintamente felici e allora abbiamo pensato che tutti i centri che si occupano di minori le nostre attività di dispersione scolastica e la novità di quest'anno, anche la nostra attività del progetto Destinazione è stata presente qui e è protagonista ai laboratori e alla festa che genera il colore di questo festival che è meraviglioso davvero».