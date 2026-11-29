Il servizio sarà gratuito e riservato per dodici mesi. Alle donne, anche con figli, offrirà sostegno psicologico, tutela legale e percorsi verso l’autonomia lavorativa ed economica
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Il Comune di Cassano all'Ionio ha ottenuto dalla Regione Calabria un finanziamento per realizzare un Centro antiviolenza, che avrà sede a Sibari. Il progetto, presentato dall'Amministrazione guidata dal sindaco Gianpaolo Iacobini, si è piazzato al primo posto della graduatoria regionale e darà vita a un servizio della durata di dodici mesi, gratuito e riservato, rivolto alle donne che subiscono violenza.
Il Centro sarà gestito da un'équipe multidisciplinare di professioniste e offrirà ascolto, accoglienza, sostegno psicologico, orientamento e tutela legale. Alle donne che vi si rivolgeranno verranno garantiti anche l'accompagnamento sociale e percorsi pensati per aiutarle a raggiungere l'autonomia personale, lavorativa ed economica.
A illustrare il progetto è stata la presidente del Consiglio comunale, Sofia Maimone, che ha ringraziato chi ha contribuito al risultato: «Desidero esprimere un sincero ringraziamento alla Regione Calabria per aver creduto nella bontà del progetto presentato dalla nostra Amministrazione e averne finanziato la realizzazione. Un ringraziamento particolare all'assessore comunale alle Politiche Sociali Rosa De Franco per il lavoro svolto e l'attenzione dimostrata, nonché all'associazione Donne in Cammino APS e al Comune di Paterno Calabro per l'esperienza e la collaborazione messe a disposizione».
Maimone si è soffermata in particolare sulla scelta di Sibari come sede, che a suo dire va oltre l'apertura di un nuovo sportello: «Non è soltanto l'apertura di un nuovo servizio, ma la scelta di portare in questo territorio un presidio fondamentale di ascolto, protezione e accompagnamento. Un'opportunità importante per le donne, anche con figli, che vivono situazioni di violenza e hanno bisogno di trovare istituzioni capaci di offrire risposte concrete».
Il finanziamento è arrivato poco dopo l'insediamento del Tavolo permanente sulla sicurezza, l'ordine pubblico e il contrasto alla violenza di genere. La presidente del Consiglio comunale considera i due percorsi legati tra loro: «Il Centro antiviolenza rappresenta uno strumento operativo, mentre il Tavolo permanente costituisce uno spazio di confronto e coordinamento istituzionale. La sicurezza non riguarda soltanto l'ordine pubblico, ma anche la tutela dei diritti, la dignità delle persone e la capacità delle istituzioni di non lasciare nessuna donna sola».
Ora si passa alla fase operativa, che dovrà trasformare il progetto in un servizio attivo sul territorio: «La scelta di Sibari come sede del Centro e il primo posto ottenuto in graduatoria - ha concluso Maimone - sono due risultati di cui essere orgogliosi. Ora dobbiamo lavorare affinché questo progetto diventi un servizio concreto, efficiente e vicino a chi ne ha realmente bisogno».