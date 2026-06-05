C’era una volta un’IA, un Papa e Gandalf. Sembra l’inizio di una barzelletta per addetti ai lavori, o il titolo di una discussione nata in qualche angolo strano di internet. Invece è una delle immagini più efficaci per raccontare Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale.

Non è casuale nemmeno la data scelta: il testo viene firmato il 15 maggio 2026, esattamente nel solco della Rerum novarum, la celebre enciclica sociale promulgata da Leone XIII il 15 maggio 1891. Un richiamo tutt’altro che formale. Come allora la Chiesa provò a leggere la questione operaia dentro la rivoluzione industriale, oggi Leone XIV prova a leggere la questione umana dentro la rivoluzione digitale.

Il documento affronta infatti l’IA non come una moda tecnologica, ma come una trasformazione profonda della società, del lavoro, della comunicazione, della politica e persino del nostro modo di immaginare l’umano.

La cosa più interessante, almeno per chi guarda all’innovazione con curiosità e non con paura, è che il Papa non scrive un manifesto contro la tecnologia. Non dice: fermate tutto. Non dipinge l’intelligenza artificiale come un male in sé. Il punto è più sottile e, proprio per questo, più importante: la tecnologia non è neutrale, perché porta dentro di sé le intenzioni, gli interessi, i valori e i limiti di chi la progetta, la finanzia, la governa e la usa.

In altre parole, l’IA non è il problema. Il problema siamo noi, quando pretendiamo che sia lei a risolvere domande che richiedono responsabilità, giustizia, coscienza e visione.

Sostenere l’IA, ma con il volante in mano

L’entusiasmo verso l’intelligenza artificiale è comprensibile e, in molti casi, giustificato. Le sue applicazioni possono accelerare processi, migliorare analisi, sostenere la creatività, ampliare l’accesso alla conoscenza e aiutare imprese, professionisti, scuole, pubbliche amministrazioni e territori a lavorare meglio.

Ma proprio la sua potenza impone una riflessione più matura: l’IA può essere un motore straordinario, a condizione che la direzione resti saldamente nelle mani dell’uomo.

Questa è, forse, una delle chiavi più utili per leggere l’enciclica. Non siamo davanti a un testo nostalgico, spaventato dal futuro o incapace di capire la modernità, ma al contrario, Magnifica Humanitas prende sul serio la tecnologia proprio perché ne riconosce la forza. E ciò che è forte va orientato, non semplicemente celebrato.

Il punto non è scegliere tra entusiasmo e paura. Il punto è scegliere la responsabilità.

Quando Gandalf entra in un’enciclica

Qui entra in scena Gandalf. Nel testo, Leone XIV cita Tolkien e una frase del Signore degli Anelli sul fatto che non spetta a noi dominare tutte le maree del mondo, ma fare il bene possibile negli anni che ci sono dati, sradicando il male dai campi che conosciamo e lasciando a chi verrà dopo una terra sana da coltivare.

È una citazione che ha fatto notizia, perché vedere Gandalf entrare in un’enciclica fa inevitabilmente sorridere, ma sarebbe un errore ridurla a curiosità pop.

Tolkien non serve a rendere “moderno” il Papa. Serve a ricordare una cosa antica: nessuno di noi controlla tutto, ma nessuno può chiamarsi fuori. È la responsabilità del proprio campo, del proprio tempo, della propria parte di mondo.

In fondo, anche l’intelligenza artificiale ci mette davanti alla stessa domanda: che cosa possiamo fare, concretamente, perché questa tecnologia non diventi strumento di dominio, esclusione, manipolazione o disumanizzazione?

Gandalf funziona perché rappresenta una responsabilità sobria. Non promette salvezze facili, non propone il controllo assoluto, ma invita a fare la propria parte, con lucidità e coraggio, dentro il tempo che ci è dato.

La cultura pop come linguaggio morale

Le citazioni culturali dell’enciclica vanno lette in questa chiave. Non c’è solo Tolkien. Ci sono la Nona di Beethoven come desiderio di unità, Guernica di Picasso come denuncia della disumanizzazione, Schindler’s List come invito a non consegnare il passato all’oblio.

C’è Platone, richiamato per dire che le cose profonde richiedono tempo, fatica, discussione, attrito. E c’è Hannah Arendt, citata nel passaggio sulla verità e sul rischio di una società in cui la distinzione tra fatto e finzione, vero e falso, si dissolve lentamente.

Questo intreccio è molto interessante. L’enciclica non usa la cultura pop come decorazione. La usa come luogo in cui riconoscere le domande fondamentali dell’uomo: il bene, il male, il potere, la memoria, la responsabilità, la speranza.

In un tempo in cui l’intelligenza artificiale produce testi, immagini, video, voci, musica e simulazioni, rispondere solo con argomenti tecnici sarebbe insufficiente. Serve anche una riflessione sull’immaginario. Perché l’IA non produce soltanto contenuti: produce linguaggi, abitudini, aspettative, percezioni della realtà.

Il rischio non è la macchina, ma la nostra rinuncia

Il rischio non è che una macchina diventi “più intelligente” di noi nel calcolo, questo, in molti casi, è già realtà. Il rischio è che noi diventiamo meno esigenti verso la nostra intelligenza.

Che ci abituiamo alla risposta immediata e perdiamo il gusto della domanda. Che confondiamo la sintesi con la comprensione. Che deleghiamo alla macchina non solo il lavoro ripetitivo, ma anche il giudizio, la responsabilità, la scelta morale.

Da questo punto di vista, l’invito a “digiunare dall’IA” è forse una delle immagini più riuscite del testo, non significa rifiutarla, ma significa imparare anche quando non usarla.

Come accade per ogni strumento potente, la maturità non sta nell’uso continuo, ma nell’uso consapevole. Un martello è utilissimo, ma non tutto è un chiodo. Un algoritmo può aiutare a decidere meglio, ma non deve decidere al posto nostro che cosa sia giusto.

Tecnologia, lavoro e territori

Per questo Magnifica Humanitas parla anche alle imprese e ai territori. L’innovazione non può essere misurata soltanto in efficienza, produttività e velocità. Deve essere misurata anche nella capacità di generare lavoro dignitoso, accesso, formazione, inclusione, qualità delle relazioni, tutela dei più fragili.

Un territorio che usa l’IA per migliorare servizi, valorizzare patrimoni, leggere dati turistici, sostenere le imprese e semplificare la vita dei cittadini sta facendo innovazione buona.

Un territorio che la usa solo per automatizzare, tagliare, controllare o sostituire persone senza costruire nuove competenze rischia invece di confondere il progresso con il risparmio.

È qui che il discorso del Papa diventa molto concreto. L’IA può aiutare anche realtà periferiche, aree interne, piccole imprese e comunità locali a recuperare divari, organizzare meglio le informazioni, comunicare in modo più efficace, progettare servizi più intelligenti. Ma perché questo accada, servono cultura, formazione, governance e una visione che non lasci soli cittadini, lavoratori e amministratori davanti alla trasformazione.

La domanda vera: siamo abbastanza umani da governarla?

La vera domanda, allora, non è se dobbiamo avere paura dell’intelligenza artificiale. La domanda è se siamo ancora abbastanza umani da governarla.

Perché l’IA non ha coscienza, non prova compassione, non conosce il peso di una scelta, non guarda negli occhi chi subisce le conseguenze di una decisione. Può simulare linguaggio, empatia e creatività, ma non può assumersi la responsabilità morale del mondo che contribuisce a costruire.

Ecco perché l’immagine di Gandalf funziona così bene. Non ci chiede di dominare tutte le maree, non ci chiede di risolvere da soli ogni crisi tecnologica, sociale o geopolitica. Ci chiede però di non scappare dal nostro pezzo di responsabilità, di usare gli strumenti senza diventarne strumenti, di abitare il futuro senza consegnargli l’uomo come materiale di scarto.

Il futuro corre, ma la direzione resta nostra

Il vero entusiasmo per l’intelligenza artificiale non coincide con l’accettazione acritica. Al contrario: proprio perché questa tecnologia può cambiare profondamente il nostro modo di vivere e lavorare, comunicare e decidere, va sempre più studiata. Ma va anche discussa, regolata, educata e umanizzata.

Non perché sia nemica dell’uomo, ma perché può diventarlo nel momento in cui l’uomo smette di esercitare ciò che lo rende umano: coscienza, libertà, responsabilità e cura dell’altro.

In fondo, tra un Papa, un’IA e Gandalf, la morale della storia è semplice: il futuro può anche correre con motori potentissimi, ma la direzione resta una scelta umana e se il volante lo lasciamo andare, non potremo poi dare la colpa alla macchina.

*Esperto di Marketing e Comunicazione – CMO del gruppo Fedinvest AI Enthusiast