Sacerdoti, monaci, suore e un vescovo furono uccisi durante il decennio Nerone, in sette attentati tra il 1994 e il 1996. dopo l'allestimento nella chiesa di Sant'Agostino, l'esposizione è visitabile all'interno del Duomo fino a domenica

«Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici». Il versetto del Vangelo di Giovanni vive in tutta la sua profonda Verità nella storia dei 19 martiri di Algeria, religiosi cattolici (sacerdoti, monaci, suore e un vescovo) in "missione" in Algeria, che scelse di restare quando anche negli anni Novanta la guerra civile imperversava . Scelsero di non abbandonare i loro "amici" musulmani. Un dono incondizionato di sè, un atto di lealtà assoluta e di Fede autentica, un indissolubile abbraccio tra religioni nel segno dell'Amore per Dio , oggi un dirompente e potente messaggio oltre ogni appartenenza, del coraggio di restare umani mentre tutto intorno diventa violenza cieca e morte , della pratica di pace, dialogo e incontro come unici viatici di salvezza.

I martiri di Algeria e il pontificato di papa Leone XIV

La loro storia e in particolare le parole di uno di loro, Christian de Chergé che in un suo scritto chiedeva al Signore una "doppia" grazia «Signore, disarmali! E disarmaci» , si rivelano di grande attualità. Pregnante l'assonanza con le parole di papa Leone XIV, «figlio di Agostino» nato in Algeria, come egli stesso si è definito, e che proprio nel segno dei martiri d'Algeria ha aperto il suo pontificato. La sua elezione è avvenuta l' 8 maggio 2025, nel giorno della loro memoria liturgica. E di «pace del Cristo Risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante» ha parlato nel primo saluto e in occasione della Benedizione Apostolica "Urbi et Orbi. Parole divenute il fulcro del suo messaggio in occasione della 59ª Giornata Mondiale della Pace (1° gennaio 2026), intitolata "Verso una pace disarmata e disarmante".

La mostra "Chiamati due volte"

Dallo scorso anno i volti e le storie di Fede, Amore e Coraggio dei 19 martiri di Algeria stanno viaggiando anche oltre i confini nazionali attraverso la mostra "Chiamati due volte". Promossa dalla fondazione Oasis e dalla libreria Editrice Vaticana, presentata nel 2025 in occasione del Meeting per l’amicizia fra i popoli della stessa fondazione a Rimini, la mostra racconta la loro scelta attraverso l'opera resa in Algeria e la comunione con la comunità algerina alla quale restarono fedeli al costo della loro stessa vita, in uno spaccato storico molto violento e travagliato.

Provenienti da Francia, Spagna e Belgio, nonostante i pericoli, i 19 martiri decisero di restare a portare la parola di Cristo e a pregare con i fratelli e le sorelle musulmani.

Grazie alla sinergia tra il Centro di solidarietà Alberto Marvelli e l’ufficio diocesano Migrantes, la mostra approda anche a Reggio Calabria. Dopo essere stata ospitata nella chiesa di Sant'Agostino, la cui terra di origine fu proprio l'Algeria e la cui parrocchia ospita il centro di ascolto diocesano Giovanni Battista Scalabrini per i migranti e per i bisognosi, adesso è allestita nel Duomo dove resterà visitabile fino a domenica.

Nei giorni scorsi la visita guidata con l'ausilio di Davide Andolfi in rappresentanza del centro Marvelli, e venerdì alle ore 18:30 nella sala monsignor Giovanni Ferro della curia arcivescovile, un incontro dedicato alla mostra, alla presenza di Claudio Fontana, uno dei curatori, in rappresentanza della Fondazione Oasis di Milano.

«In essi - dichiarava Papa Leone XIV nel messaggio inviato per la 46esima edizione del Meeting di Rimini - risplende la vocazione della Chiesa ad abitare il deserto in profonda comunione con l'intera umanità, superando i muri di diffidenza che contrappongono le religioni e le culture, nell'imitazione integrale del movimento di incarnazione e di donazione del Figlio di Dio. È questa via di presenza e di semplicità, di conoscenza e di "dialogo della vita" la vera strada della missione.

Non un'auto-esibizione, nella contrapposizione delle identità, ma il dono di sé fino al martirio di chi adora giorno e notte, nella gioia e fra le tribolazioni, Gesù solo come Signore».

I 19 martiri

Furono proclamati beati nel dicembre 2018 da papa Francesco che per la prima volta nella storia moderna, celebrò la beatificazione di fedeli cattolici in un Paese musulmano, compiendo un gesto potentissimo – un «evento senza a precedenti traccerà un grande messaggio di fraternità indirizzato a tutto il mondo» - ecco i 19 martiri di Algeria la cui storia è raccontata nei pannelli illustrativi della mostra:

Henri Vergès (Matemale 1930 - Algeri 1994), religioso francese professo dei fratelli maristi delle scuole, e Paul-Hélène Saint Raymond (Parigi 1927 - Algeri 1994) religiosa professa dalle Piccole suore dell'Assunzione furono uccisi l'8 maggio 1994;

María Caridad Álvarez Martín (Santa Cruz de Salceda 1933 - Bab-el-Oued, Algeri 1994) ed Esther Paniagua Alonso (Izagre 1949 - - Bab-el-Oued, Algeri 1994) religiose spagnole professe dalle Suore agostiniane missionarie) uccise il 23 ottobre 1994;

Il sacerdote belga Charles Decker (Anversa 1924 - Tizi-Ouzou 1994) e i sacerdoti francesi Alain Dieulangard (Saint-Brieuc 1919 - Tizi-Ouzou 1994), Jean Chevillard (Angers 1925 - Tizi-Ouzou 1994), Christian Chessel (Digne 1958 - Tizi-Ouzou 1994), tutti professi dei Missionari d'Africa e uccisi il 27 dicembre 1994;

Bibiane (Denise) Leclercq (Gazeran 1930 - Belcourt, Algeri 1995), religiosa professa delle suore Missionarie di Nostra Signora degli Apostoli;

Angèle-Marie (Jeanne) Littlejohn (Tunisi 1933 a Tunisi - Belcourt, Algeri 1995), religiose professe delle suore Missionarie di Nostra Signora degli Apostoli, uccise il 3 settembre 1995 a Belcourt, Algeri, Algeria;

Odette Prévost (Oger 1932 - Algeri 1995), religiosa professa dalle Piccole suore del Sacro Cuore di Charles de Foucauld, uccisa il 10 novembre 1995;

I sette monaci trappisti del monastero di Tibhirine uccisi il 21 maggio 1996 nei pressi di Médéa furono Christian de Chergé (Colmar 1937 a Colmar - Médéa 1996), Luc (Paul) Dochier (Bourg-de-Péage 1914 - Médéa 1996), Michel Fleury (Sainte-Anne 1944 - Médéa 1996) Bruno (Christian) Lemarchand (Saint-Maixent 1930 - Médéa 1996), Célestin Ringeard (Touvois 1933 - Médéa 1996), Paul Favre-Miville (Vinzier 1939 - Médéa 1996) e il più giovane Christophe Lebreton (Blois 1950 Médéa 1996);

Pierre Lucien Claverie (Algeri 1938 - Orano 1996), sacerdote professo dell'Ordine dei frati predicatori e vescovo di Orano, ucciso con il suo amico, il giovane musulmano Mohamed Bouchikhi, il primo agosto 1996. Una ventesima vittima che, anche se non compare tra i martiri, è parte della loro storia e anch'egli testimonianza di coraggio e fede.

Chiamati due volte chiesa Sant'Agostino Reggio a mostra sui 19 martiri di Algeria 2026

La vocazione ad amare Dio, restando nella tormenta

«Chiamati due volte per avere hanno risposto a una doppia vocazione: quella religiosa, propria di ciascuno, e quella comunitaria a vivere la loro fedeltà a Cristo, nel contesto di questo Paese. Vocazione a rimanervi fedelmente in un'epoca tempestosa, violenta, come il "decennio nero" negli anni '90. A costo del loro martirio. Ho creduto fosse giusto - sottolinea padre Renato Zillo, parroco della chiesa di San Filippo e Giacomo in Sant'Agostino di Reggio Calabria - che queste storie risuonassero anche a Reggio e in Calabria, terra chiamata a dialogare con il Mediterraneo e con tutte le sue anime.

I martiri hanno oggi la più grande risonanza nella cristianità. Tra di essi i sette monaci di Tibhirine, esempio universale di fratellanza, di dono di sé e di spiritualità del martirio. Testimonianza rimasta impressa nel cuore dei cristiani, sebbene i loro corpi non siano mai stati ritrovati. La Mostra ricorda anche una commovente storia di amicizia tra cristiani e musulmani: quella di Pierre Claverie, vescovo di Orano e del suo giovane autista musulmano, Mohamed. Terminò, questo intreccio di due esistenze, esplodendo in un attentato, proprio entrando, una sera, al vescovado. Perfino i loro corpi si confusero insieme nel sigillo del sangue. La foto del giovane musulmano, alla cerimonia di beatificazione, sorrideva dall'alto tra le altre. La madre, invece, tra i presenti piangeva, ma era per la gioia e l'indicibile commozione. In fondo, emerge il senso di una Chiesa in terra d'Islam, testimone dell'amore di Dio. Là dove Dio è unicamente grande. Una Chiesa minoritaria, samaritana, non autoreferenziale, ma aperta al Regno di Dio, che essa costruisce giorno per giorno. Una Chiesa profetica, sensibile all'umanità e alle sue ferite. E animata sempre dal dialogo, dal rispetto dell'alterità e dalla preghiera», sottolinea ancora padre Renato Zillo, parroco della chiesa di San Filippo e Giacomo in Sant'Agostino.

Il contesto: dalla presa di Algeri al decennio Nero

Nel 1830 il re di Francia Carlo X di Borbone avvia una brutale campagna militare alla volta della conquista della "Reggenza di Algeri", territorio sotto sovranità ottomana. Nel 1871 l'Algeria diventa un prolungamento d'oltremare della Francia.

Nel 1954 il Fronte di Liberazione Nazionale algerino imbraccia una sanguinosa lotta per l'emancipazione dalla tutela coloniale che nel 1962 porta agli accordi di Évian che riconoscono all'Algeria la piena indipendenza. Circa un milione di pieds-noirs, europei che da generazioni vivevano in territorio algerino, lascia il Paese nordafricano.

Tra il 1962 e il 1978 la nuova Algeria nasce fondata sui tre pilastri del socialismo, dell'arabismo, dell'Islam, con il colonnello Houari Boumédiène, che nel 1965 assume il potere con un colpo di Stato. Nel 1976 la nazionalizzazione delle scuole e l'arabizzazione dell'insegnamento costringe molti ordini religiosi cattolici alla partenza, aprendo le porte agli islamisti anche di altri Paesi.

Nel 1988 ad Algeri scoppiano delle proteste contro il caro vita e il governo tenta la repressione. Il clima di infuoca quando alle elezioni municipali gli islamisti del Fronte di opposizione ottengono la maggioranza. Nel 1991 l'esercito decide d'interrompere le elezioni e nel 1992 gli islamisti costituiscono dei gruppi armati e danno il via ad attentati terroristici. Il Paese precipita nel cosiddetto Decennio Nero, che causerà circa 150 mila morti, tra cui i 19 martiri, uccisi in sette attentati tra il 1994 e il 1996.

Chiamati due volte chiesa Sant'Agostino Reggio a mostra sui 19 martiri di Algeria 2026

La Cristianità nella terra di Agostino

Un tempo fiorente, la Chiesa è all'inizio del XIX secolo priva di cristiani autoctoni. La nuova presenza cristiana in Algeria nasce sotto il segno coloniale. L'energica personalità del cardinal Charles Lavigerie traccia la strada, fondando nel 1868 la Società dei Missionari d'Africa (“Padri Bianchi") rifiutando di riservarla solo agli Europei e comprendendo la necessità di un complesso lavoro di avvicinamento ai fratelli musulmani.

In quegli anni è l'eremita Charles de Foucauld a tracciare la strada solitaria nel deserto. Dopo una giovinezza dissoluta, ritorna al Cattolicesimo provocato dalla testimonianza di fede dei musulmani. Da Nazareth si stabilisce poi in Algeria vivendo al fianco della popolazione musulmana. Viene ucciso il 1° gennaio 1916 nel suo eremo di Tamanrasset.

Alläh mahabba e il nucleo incandescente della Fede Cristiana

«Allah mahabba» è la traduzione letterale del passo biblico della Prima Lettera di Giovanni.

Secondo Charles de Foucauld il «contesto islamico spingeva all'essenzialità. Se la fede musulmana si lasciava riassumere in due sole parole, Alläh e Muhammad, anche i cristiani erano provocati a identificare così il nocciolo della loro fede.

Alläh Dio - in arabo è un termine universale, lo usano musulmani e cristiani. Eppure, lo concepiscono in modi a volte molto diversi. È ancora lo stesso Dio? Il Concilio Vaticano II ha risposto di sì: i musulmani adorano con noi un Dio unico, misericordioso che giudicherà gli uomini nel giorno finale.

Mahabba Amore - tra i nomi che il Corano attribuisce a Dio vi è quello di wadud, "teneramente amante". La rivelazione cristiana si spinge oltre. Non solo Dio ama le Sue creature, ma è Egli Stesso amore. Mahabba è la chiave della Trinità e dell'Incarnazione ed è nucleo incandescente della Fede Cristiana», riteneva Charles de Foucauld.

La Cristianità oltre la storia coloniale

L'esperienza di De Foucauld diviene attuale nel momento in cui la storia coloniale volge al termine. Seppure la cristianità in Algeria era tornata con il colonialismo, seppe poi non solo sopravvivergli anche ma anche essere sostegno per il popolo musulmano nella sua aspirazione alla libertà.

La guerra d'indipendenza aveva diviso anche il clero. L'arcivescovo di Algeri, Léon-Étienne Duval, nel 1956 si era pronunciato a favore dell'autodeterminazione e aveva guidato la sua Chiesa a mettersi al servizio della popolazione musulmana, incarnando il senso più alto del servizio all'Umanità e alla Comunione con il Prossimo.

Nel 1988 il successore Henri Teissier, raccogliendone l'eredità, accompagna i fedeli con coraggio eroico nel Decennio Nero. Nell'ottobre 1993 il Gruppo Islamico Armato lancia un ultimatum a tutti gli stranieri di lasciare il Paese entro il Primo dicembre. La scelta è netta: "La Chiesa non prenderà mai la decisione di partire".

Ogni comunità religiosa è invitata al discernimento: decidere se lasciare il Paese o restare. Nel gennaio 1995 sono evacuate improvvisamente 28 clarisse di Algeri: sono nel mirino dei fondamentalisti. Ma la maggior parte dei religiosi e delle religiose rimangono. Sentendo forte la paura della morte, ma sostenuti dal coraggio della carità: «Avevamo paura della nostra ombra, quando camminavamo. Ma per noi era impossibile pensare di abbandonare i nostri amici», confida suor Danielle Billottet, missionaria a Orano.(...).

L'opera dei 19 martiri permane in Algeria attraverso la biblioteca Ben Cheneb alla Casba di Algeri, il centro di formazione professionale di Tizi Ouzou e la scuola di taglio, cucito e ricamo di Belcourt . Sopravvivono anche numerosi scritti. A Pierre Claverie si deve ad esempio la stesura, insieme agli altri vescovi del Maghreb, di un prezioso catechismo, Le livre de la foi (Il libro della fede).

Chiamati due volte chiesa Sant'Agostino Reggio a mostra sui 19 martiri di Algeria 2026

La beatificazione cristiana in terra musulmana

I 19 martiri vengono beatificati in un'affollata celebrazione sul piazzale della basilica di Notre-Dame de Santa Cruz, a Orano, in Algeria, dove nel 1996 era stato ucciso Pierre Claverie insieme al suo amico Mohamed. Tale riconoscimento ecclesiale, avviato da monsignor Teissier nei primi anni 2000 , diventa l'occasione per ricordare anche i 99 imam assassinati per aver rifiutato di giustificare la violenza : « I nostri fratelli e sorelle martiri - scrivono i vescovi - non accetterebbero di essere separati da quelli in mezzo ai quali hanno donato la loro vita» . Non hanno cercato il martirio, i beati d'Algeria. Ma hanno messo in gioco la loro libertà di fronte alla sfida più grande: dare la vita per i propri amici.