Martedì 24 novembre la giornalista e scrittrice presenta "Dove nascono i silenzi" all'Hotel Barbieri di Altomonte. Nel pomeriggio sarà al Centro diurno della Giustizia minorile di Catanzaro, insieme a Marco Sorbara

Due città e un tema che le lega: il silenzio. C'è quello delle donne che subiscono violenza e quello dei ragazzi che crescono ai margini. Martedì 24 novembre è la vigilia della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Quel giorno la giornalista e scrittrice Claudia Conte sarà in Calabria per due incontri: la mattina ad Altomonte, il pomeriggio a Catanzaro.

Si comincia alle 10 all'Hotel Barbieri di Altomonte con "La voce di una è la forza di tutte". Conte presenterà il suo libro Dove nascono i silenzi. Parla di violenza, di famiglie fragili e della lunga strada che le vittime fanno per tornare a vivere.

«Parlare di violenza contro le donne significa contribuire a costruire una cultura fondata sul rispetto, sull'ascolto e sulla responsabilità collettiva», dice Conte. Poi ringrazia la famiglia Barbieri per l'ospitalità e aggiunge: «Credo che solo attraverso il dialogo e il coinvolgimento delle nuove generazioni sia possibile trasformare il silenzio in forza e la consapevolezza in cambiamento».

Aprirà l'incontro la dirigente scolastica Annamaria Sicilia con i saluti istituzionali. Poi parleranno Adriana Ambrosone, comandante della stazione dei Carabinieri di Altomonte, Rosa Cerchiara, referente del Ser.D di Castrovillari, e Francesco Provenzano, presidente dell'associazione Arco. Modera la docente Elvira Berlingieri. Allo stesso tavolo siedono chi raccoglie le denunce, chi segue le dipendenze e chi lavora nel volontariato. È un segnale: la violenza non si affronta da un solo sportello.

Alle 16.30 l'appuntamento è a Catanzaro, al Centro diurno polifunzionale della Giustizia minorile. Lì si terrà "Il diritto di crescere – Oltre il silenzio, oltre la gabbia", promosso dall'associazione Uguali per i Figli Ets. Si parlerà dei diritti di bambini e adolescenti. Al centro ci sono i minori in difficoltà, che hanno bisogno di ascolto, protezione e di una possibilità concreta di crescere. Il luogo non è stato scelto per caso, perché da quella struttura passano ragazzi che hanno già conosciuto il circuito penale.

Interverranno Massimo Martelli, direttore della Comunità ministeriale per minori di Catanzaro, e Mauro Sica, segretario generale di Uguali per i Figli. Con loro ci sarà Marco Sorbara, ex assessore della Regione Valle d'Aosta. Per un errore giudiziario ha passato 909 giorni in custodia cautelare, da innocente.

Forse sarà proprio lui a dare il senso più crudo al titolo dell'incontro. A volte la gabbia non nasce da un reato ma da un errore. Davanti a ragazzi che cercano una seconda possibilità resta una domanda: siamo capaci di ascoltare chi non ha la forza di difendersi?