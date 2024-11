Sulla statale 107 traffico rallentato per deviazioni e tamponamenti

Disagi notevoli alla circolazione sulla Statale 107 Paola-Crotone, in entrambe le direzioni. In particolare, code e rallentamenti hanno interessato per tutta la mattinata il tratto compreso tra Cosenza e la costa tirrenica, verso il mare, a causa del traffico intenso e di un incidente stradale con feriti non gravi e danni consistenti per le automobili. Il sinistro si è verificato poco prima della galleria della Crocetta in direzione Paola. Un secondo tamponamento ha ulteriormente creato problemi al regolare flusso veicolare.

Disagi anche in direzione opposta, per chi si è diretto in Sila alla ricerca di temperature più fresche. Il traffico intenso e la chiusura del viadotto del Cannavino hanno causato incolonnamenti lungo il percorso alternativo, allungando notevolmente i tempi di percorrenza.



Salvatore Bruno