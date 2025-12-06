Il prossimo anno promette weekend lunghi e pause strategiche tra Epifania, Pasqua, Repubblica e Capodanno. Tutti i giorni festivi e le migliori combinazioni di ferie per massimizzare i giorni di vacanza.

Dicembre chiude il calendario e con esso le domande su come trascorrere le festività: dal Natale al Capodanno, ogni occasione è buona per pianificare una pausa. Superato questo primo scoglio, il 2026 si presenta come un anno particolarmente favorevole per chi ama approfittare dei ponti e dei weekend lunghi. Secondo la guida ai Ponti 2026 di WeRoad, bastano solo 8 giorni di ferie distribuiti strategicamente per ottenere fino a 31 giorni di vacanza complessivi.

I ponti da segnare sul calendario

Il nuovo anno parte con l’Epifania: cadendo di martedì, permette un weekend lungo già a gennaio. Chi desidera massimizzare le vacanze può combinare Capodanno ed Epifania, ottenendo sei giorni di pausa con appena due giorni di ferie. La Pasqua e Pasquetta del 5 e 6 aprile offrono un’altra opportunità: aggiungendo uno o due giorni di ferie, si allunga il weekend.

Anche le feste di aprile e maggio regalano occasioni interessanti: la Festa della Liberazione cade di sabato, mentre la Festa dei Lavoratori del 1° maggio permette tre giorni consecutivi di vacanza. Il ponte più lungo dell’anno riguarda la Festa della Repubblica: dal 30 maggio al 2 giugno, un solo giorno di ferie consente quattro giornate di pausa. Ferragosto, cadendo di sabato, e l’Immacolata, il 7 e 8 dicembre con un giorno di ferie, offrono ulteriori weekend prolungati. Infine, Natale, Santo Stefano e Capodanno chiudono l’anno con la possibilità di combinazioni per festeggiare fino a sette giorni consecutivi.

Il calendario completo dei ponti 2026