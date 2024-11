Una esperienza di co-progettazione che coinvolge amministratori locali, realtà associative, soggetti del terzo settore e cittadini. È tutto questo la rete delle comunità ospitali, un percorso di rigenerazione sociale che mira a valorizzare il patrimonio materiale e immateriale del territorio per inventare nuove forme di attrattività.

Comunità accoglienti

Il progetto è stato al centro di un convegno organizzato dall'associazione Borghi Autentici d'Italia, tenuto questa mattina in Cittadella. «La giornata di oggi prende il via dal progetto di valorizzazione dei borghi voluto dalla Regione Calabria e che ha coinvolto per quanto riguarda i borghi autentici d'Italia ben otto comunità» ha spiegato Rosanna Mazzia, presidente del sodalizio e sindaco del comune di Roseto Capo Spulico. «È un progetto di rete che vuole rendere la Calabria dei borghi più accogliente, più attiva possibile nella ricezione di coloro i quali arrivano in visita, siano essi turisti o persone che scelgono di tornare o una nuova residenzialità».

«Il nostro claim - ha continuato - è un'altra idea di stare. Quindi la volontà di presentare i borghi non come luoghi cartolina, non come musei all'aperto ma come luoghi vivi, della contemporaneità con tutte le loro difficoltà ma che hanno la capacità di essere attrattivi con la valorizzazione di usi, consuetudini, storie ma anche con un carattere di valorialità e innovatività che comincia ad essere la nostra cifra distintiva».

Il borgo della luce, Miglierina

A portare la sua esperienza in qualità di amministratore di una comunità accogliente, il sindaco di Miglierina Pietro Hiram Guzzi: «Questo progetto è stato importante perché ci ha permesso di rivalutare dal punto di vista architettonico e illuminotecnico il borgo». Da qui il nome di borgo della luce: «Noi siamo 700 persone - ha aggiunto - ma questa estate ospiteremo 150 turisti dagli Stati Uniti d'America. Questo anche grazie alle iniziative svolte su questo progetto che ci hanno permesso di offrire un ambiente molto più ospitale».

Il borgo cantina, Melissa

Una ulteriore testimonianza è arrivata dal sindaco di Melissa, nonché delegato regionale dell'associazione, Raffaele Falbo: «Si tratta di un progetto che sicuramente ha avuto delle ricadute sul territorio ed è la prima volta che si mettono insieme importanti comuni, con importanti centri storici grazie all'associazione Borghi Autentici d'Italia. Melissa insieme a tutti i comuni prova a dimostrare che in Calabria è necessario puntare di più sui borghi, che sono una straordinaria ricchezza per la nostra regione». Melissa ribattezzato il borgo cantina: «C'è una caratteristica importante - ha chiarito ancora - noi insistiamo nell'area del doc Cirò e Melissa, quindi quale migliore occasione per mettere insieme gastronomia con le bellezze storiche».

I borghi

Oltre a questi hanno portato la loro esperienza anche il sindaco del comune di Gizzeria, il borgo di Ligea; il sindaco di Serrastretta, il borgo della sedia; il sindaco del comune di Casali del Manco, il borgo sano e plurale; il sindaco del comune di Laino Castello, il borgo tra storia e paesaggio; il sindaco del comune di san Lorenzo Bellizzi, il borgo dell'outdoor; il sindaco del comune di Canna, il borgo della musica e il sindaco del comune di Roseto Capo Spulico, il borgo delle (diverse) abilità. Presente anche il sindaco di Cicala.

Turismo integrato

«La nostra regione non ha mai avuto probabilmente un modello di sviluppo» ha spiegato l'assessore all'Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo, intervenuto all'iniziativa. «Integrare il prodotto territorio con i prodotti del territorio è uno dei modelli da perseguire. Questo bando ha finanziato borghi che sono in parte salvaguardati che possono essere punto di riferimento per un turismo destagionalizzato e per fare in modo che qualche giovane in meno parta e si dedichi ad attività sul territorio».