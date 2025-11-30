L’iniziativa punta a promuovere la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno, con progetti condivisi tra imprese, professionisti e associazioni sul territorio calabrese. Appuntamento lunedì 1 dicembre presso la sede regionale di Confapi Calabria

Confapi Calabria, rete di imprese da sempre attenta ai temi del sociale e della salute – al punto da aver dedicato una specifica categoria alla sanità privata all’interno della propria organizzazione – ospita la presentazione di Komen Italia a Cosenza e la costituzione del Gruppo di Lavoro Komen Calabria.

L’incontro si terrà lunedì 1 dicembre alle ore 18:00, presso la sede regionale di Confapi Calabria, e vedrà la partecipazione di Riccardo Masetti, fondatore di Komen Italia, e Alba Di Leone, Presidente nazionale di Komen, che illustreranno missione, risultati e prospettive dell’associazione, con particolare attenzione al ruolo delle reti territoriali nella diffusione della cultura della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno.

A portare il saluto delle imprese sarà Francesco Napoli, Presidente di Confapi Calabria, che ribadirà come la salute rappresenti un valore strategico per il sistema produttivo e come la Confederazione abbia scelto di strutturare al proprio interno una filiera dedicata alla sanità privata, guidata da Candida Tucci, per promuovere progetti condivisi e percorsi di welfare aziendale. Nel solco di questa visione si inserirà anche l’intervento di Fabiola Via, Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Cosenza, che evidenzierà il ruolo dei professionisti del lavoro nella diffusione di politiche aziendali orientate al benessere e alla tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori.

Nel corso dell’evento interverranno inoltre Susanna Quattrone, Presidente di Confapid Calabria, che sottolineerà il contributo delle imprenditrici nella costruzione di una nuova consapevolezza sul tema oncologico; Concetta Napoli, imprenditrice e scrittrice, che offrirà una testimonianza legata alla centralità delle storie personali nei processi di sensibilizzazione; e Stefania Galassi, medico e vicepresidente del Consiglio comunale di Rende, che illustrerà le possibili sinergie tra amministrazione, mondo produttivo e associazioni nella promozione di campagne di screening e informazione.

I lavori saranno moderati da Francesca Benincasa, Vicepresidente di Confapi Calabria, a conferma dell’attenzione costante della Confederazione verso iniziative che mettono al centro la persona, la qualità della vita e il benessere delle comunità locali.

Con questo appuntamento, Confapi Calabria e Komen Italia pongono le basi per una collaborazione stabile, orientata allo sviluppo di progetti congiunti sul territorio: dalle campagne di sensibilizzazione rivolte alle lavoratrici e ai cittadini, a iniziative di responsabilità sociale d’impresa, fino a percorsi di sostegno alle donne in trattamento e nel follow-up. L’evento è aperto alla stampa e alla cittadinanza.