Dopo il passaggio durante l'ultimo civico consesso sulla costituzione del Comune come parte civile nei processi per femminicidio, la presidente delle Pari opportunità Daniela De Blasio riunisce Asp e Centro antiviolenza. Al centro dell’audizione le carenze dei servizi e la collaborazione con il welfare comunale.

Chiedere aiuto e dover passare da un ufficio all’altro, raccontare una difficoltà senza trovare un percorso che accompagni fino alla risposta. È anche questo il problema affrontato dalla Commissione Pari opportunità del Comune di Reggio Calabria nell’audizione dedicata ai consultori familiari. Servizi chiamati a occuparsi di gravidanze, adolescenti, famiglie in difficoltà e donne vittime di violenza, ma che devono fare i conti con personale insufficiente e sedi dal futuro incerto.

Dopo il passaggio in Consiglio comunale sulla costituzione dell’Ente come parte civile nei processi per femminicidio, il lavoro dell'ottava Commissione presieduta dal consigliere comunale Daniela De Blasio torna all’assistenza sul territorio. A ciò che accade quando una donna si rivolge a un servizio, quando un minore ha bisogno di sostegno o una famiglia cerca un aiuto che coinvolge insieme aspetti sanitari, psicologici e sociali.

Per affrontare questi temi sono state ascoltate Rosilita Veccia, coordinatrice dei Consultori familiari e delle Unità di valutazione multidimensionale dell’Asp di Reggio Calabria, e Francesca Mallamaci, responsabile del Centro antiviolenza e della Casa rifugio «Angela Morabito». Alla seduta, di cui De Blasio riferisce ai nostri taccuini, ha partecipato anche Giuseppe Eraclini, presidente della Commissione Welfare.

I numeri illustrati da Veccia danno la misura delle difficoltà: dei 22 consultori previsti nel territorio dell’Asp, soltanto 13 risultano attivi, per carenza di personale. In città pesa anche la situazione dei locali. San Marco, via Padova e Gallico sono interessati da dismissioni e trasferimenti verso sedi ancora in ristrutturazione. Il rischio prospettato durante l’audizione è che Reggio possa restare senza un consultorio operativo.

La questione degli spazi si trascina già da tempo. Sul sito dell’Asp, la pagina del San Marco riporta un avviso del 5 maggio 2025 che ne segnala l’accorpamento temporaneo con il consultorio di Gallico. Un precedente che si aggiunge alle criticità riferite in Commissione e rende necessario chiarire dove e come proseguiranno le attività.

Dietro la disponibilità di una sede e le ore di lavoro dei professionisti ci sono servizi che accompagnano passaggi importanti della vita. Veccia, alla guida del coordinamento dal primo agosto, ha ricordato il sostegno alla procreazione, alla gravidanza fisiologica e ai primi mille giorni, la prevenzione nelle scuole e l’assistenza psicologica. Ci sono poi i casi affidati ai consultori dai Tribunali: violenza sulle donne e sui minori, violenza assistita, separazioni conflittuali.

Le schede dell’Asp comprendono anche contraccezione, controlli dopo il parto, prevenzione dei tumori femminili, assistenza per la menopausa e sostegno nelle difficoltà familiari. Un insieme di prestazioni gratuite che spiega quanto questi servizi possano incidere sulla vita quotidiana. Il riferimento nazionale indicato dal Ministero della Salute è di un consultorio ogni ventimila abitanti, con la possibilità di uno ogni diecimila nelle aree interne e rurali.

In Commissione si è discusso di come Comune e Asp possano mettere insieme le proprie risorse. Eraclini ha proposto che Palazzo San Giorgio contribuisca con assistenti sociali, psicologi e locali, lasciando all’azienda sanitaria la componente sanitaria. Nel suo intervento ha ricordato una collaborazione nata circa vent’anni fa tra servizi sociali comunali e Asp, che aveva dato risultati positivi.

Perché un’esperienza del genere possa funzionare con continuità, però, occorre definire chi fa cosa e come i diversi servizi comunicano tra loro. Durante l’audizione è emersa l’esigenza di protocolli e prassi condivise tra i cinque poli delle circoscrizioni e i consultori. Rapporti che oggi, secondo quanto riferito, dipendono ancora in larga parte dalla sensibilità dei singoli operatori.

È un problema che ricade direttamente su chi chiede assistenza: per una sola pratica possono essere necessari più passaggi, con il rischio di scoraggiare proprio le persone che avrebbero maggiore bisogno di essere accompagnate. «L’integrazione tra consultori e settore welfare, e pari opportunità, si può e si deve realizzare: altrimenti sono uno spreco di energie e di denaro pubblico, e chi chiede aiuto si ferma dopo due passi», afferma De Blasio.

Mallamaci ha insistito sullo stesso punto, chiedendo «concretezza e continuità» per protocolli ben scritti ma rimasti inattuati. La presa in carico condivisa richiede che i professionisti possano lavorare insieme e seguire la persona anche nei passaggi tra un servizio e l’altro.

La responsabile del Centro antiviolenza ha presentato anche un progetto di alta formazione di 84 ore, previsto in primavera e rivolto ai servizi sociali comunali, ai consultori e alla neuropsichiatria infantile. Su questo percorso, secondo la nota, l’assessorato al Welfare ha già espresso la propria disponibilità.

Sempre sul fronte dell’assistenza alle vittime di violenza, è stato auspicato che anche il Gom adotti il protocollo del codice rosa, con la relativa formazione del personale. Durante il confronto è stata richiamata l’esperienza già attiva nel pronto soccorso di un altro Comune della provincia.

Una parte dell’audizione ha riguardato i giovani e la prevenzione, anche delle malattie sessualmente trasmissibili. Veccia ha illustrato l’avvio dello «Spazio giovani», di un numero verde attivo ventiquattr’ore su ventiquattro per la fascia tra i 18 e i 30 anni e di alcune task force di psicologi. Queste ultime saranno impegnate anche nel sostegno ai familiari delle vittime degli sbarchi e agli operatori.

È tornata inoltre la questione della carenza di posti di neuropsichiatria infantile per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni, già affrontata dalla Commissione alla presenza del procuratore Di Palma. Secondo quanto riferito, la mancanza di risposte sul territorio costringe a ricoveri fuori regione, con costi elevati.

La Commissione intende ora promuovere un tavolo con tutti i soggetti coinvolti, per approfondire il futuro dei consultori cittadini e sollecitare Comune e Asp a definire protocolli operativi condivisi. Veccia sarà nuovamente invitata ai lavori. Dal prossimo confronto si attendono indicazioni sulle sedi, sul personale e sugli impegni che ciascun ente potrà assumere per garantire l’assistenza.