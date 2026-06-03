La Regione Calabria conferma la volontà di proseguire la convenzione ferroviaria destinata al personale delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine. Una notizia accolta con soddisfazione dall’USIM – Unione Sindacale Italiana, che segue da vicino l’evolversi della vicenda.

A renderlo noto sono Paolo Fedele, Vicesegretario Generale e responsabile del Dipartimento Legislativo dell'USIM, e Luca De Lio, Vicesegretario Generale e Capo Dipartimento Convenzioni dell'USIM, che hanno riferito gli esiti delle interlocuzioni avute con la Regione Calabria.

Nel corso dei confronti istituzionali, il Presidente della Regione Roberto Occhiuto e l’Assessore regionale Gianluca Gallo hanno confermato la volontà politica di dare continuità alla convenzione, riconoscendone il valore a sostegno del personale del comparto Difesa e Sicurezza. È stato inoltre ribadito l’impegno a individuare e destinare le risorse economiche necessarie per garantire la prosecuzione della misura.

La convenzione rappresenta un importante strumento di agevolazione per il personale delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine che utilizza il trasporto ferroviario per esigenze di servizio e per gli spostamenti legati all’attività lavorativa, contribuendo a ridurre i costi e a favorire la mobilità sul territorio regionale.

Sulla vicenda è intervenuto anche l’Onorevole Brutto, che ha espresso attenzione e favore verso la prosecuzione della misura, ritenuta utile e coerente con le esigenze del comparto.

«Accogliamo con soddisfazione gli impegni assunti dalla Regione Calabria – dichiarano Paolo Fedele e Luca De Lio – e confidiamo che possano tradursi in tempi rapidi negli atti necessari per garantire continuità a un’importante agevolazione per il personale delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine».

Le dichiarazioni di disponibilità espresse dalla Regione rappresentano un primo passo significativo; ora si attende la formalizzazione degli impegni attraverso gli atti necessari a garantire la continuità della convenzione ferroviaria a favore del personale interessato.