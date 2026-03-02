Il progetto presentato dal Comune si è aggiudicato la prima posizione della graduatoria relativa al Fondo europeo per gli Affari marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura: «Interventi strutturali e tecnologici per migliorare i servizi offerti agli operatori»

«Importante risultato per il Comune di Corigliano-Rossano: è stato finanziato il progetto candidato a valere sul Fondo europeo per gli Affari marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (Feampa) - Reg. (Ue) 2021/1139 - Programma Nazionale Feampa 2021-2027, Obiettivo Specifico 1.1 - Azione 3. Il progetto del Comune di Corigliano-Rossano si è classificato primo in graduatoria, ottenendo un finanziamento complessivo di 720.505,19 euro, ammesso al 100% a fondo perduto, a conferma della qualità tecnica e strategica della proposta presentata dall'Amministrazione comunale». È quanto si legge in una nota diffusa dal Comune.

«Il progetto è finalizzato alla rigenerazione del mercato ittico comunale attraverso una serie di interventi strutturali, tecnologici e funzionali destinati a migliorare i servizi offerti agli operatori economici del settore ed a rafforzare la competitività della filiera locale. Le opere previste - spiega la nota - puntano, in particolare, al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, strutturali ed organizzative dell'edificio destinato alle attività di vendita ed amministrazione del mercato ittico».