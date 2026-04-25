GALLERY | La 44ª edizione tra numeri record, partecipazione e messaggi sul futuro della città: protagonisti sport, comunità e valorizzazione del territorio.

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Reggio Calabria corre e si ritrova. Anche quest’anno, nel giorno della Festa della Liberazione, il lungomare Falcomatà si è trasformato in un grande spazio condiviso per la 44ª edizione della CorriReggio, appuntamento identitario che continua a crescere e a coinvolgere la città.

Oltre 2mila gli iscritti, ha spiegato Daniele Cartisano, presidente di Legambiente Città Metropolitana di Reggio Calabria: «Grande emozione, grande partecipazione da parte della città e non solo. Una bellissima giornata, resa ancora più speciale dalla presenza della scuola allievi Carabinieri e da tanta gente arrivata anche da fuori».

Una manifestazione che si rinnova senza perdere la propria identità. «È una manifestazione che cresce senza invecchiare – ha sottolineato Nuccio Barillà – e questo ci fa piacere. Funziona questo incrocio tra realismo e immaginazione, tra attenzione ai particolari e capacità di rinnovarsi ogni anno. Non è perfetta, ma ogni anno proviamo a migliorarla».

Al centro anche il tema scelto per questa edizione, «il sentimento del luogo», che richiama il rapporto tra cittadini e territorio. «Dobbiamo avere una relazione diversa con i luoghi – ha aggiunto Barillà –. Ci sono spazi straordinari a due passi da noi che meriterebbero di essere valorizzati e diventare attrattivi nel Mediterraneo». Un riferimento diretto alla collina di Pentimele, simbolo storico della manifestazione: «Siamo stufi di vedere sprechi e abbandono. Da qui deve ripartire un messaggio di difesa e valorizzazione».

Il lungomare Falcomatà, cuore dell’evento, è stato anche il luogo di un passaggio simbolico per la città. A sottolinearlo il sindaco facente funzioni, Domenico Battaglia: «La CorriReggio è uno degli appuntamenti identitari della città, tra i più importanti, che ogni anno registra altissimi numeri di partecipazione. Una marea di persone invade il lungomare grazie all’opera meritoria portata avanti da Legambiente».

Un momento di festa che si intreccia con l’attualità politica. «Oggi è anche una giornata particolare – ha aggiunto Battaglia – perché, oltre a essere la festa della Liberazione, con il deposito delle liste parte ufficialmente la corsa alla guida della città. L’augurio è che sia una competizione leale e trasparente, ricca di contenuti e capace di esprimere una visione di città che vuole crescere».

Un evento che resta, prima di tutto, esperienza condivisa. «Vogliamo regalare alla città la gioia di stare insieme – ha concluso Barillà – perché salutare significa benessere fisico, ma anche capacità di dialogare e costruire relazioni».

Sul piano sportivo, la vittoria della gara competitiva è andata ad Andrea Meduri tra gli uomini e a Isabella Cardile tra le donne. Completano il podio maschile Antonio Russo e Giuseppe Bruno, mentre tra le donne Arianna Deola e Rosa Ciccone. Nella sezione non competitiva maschile primo posto per Giuseppe Scordo.

Spazio anche alla memoria con il Premio Nino Costantino, consegnato da Francesca Zaccone a Lucio Laganà, figura storica della pallacanestro reggina.

Una manifestazione che continua a rinnovarsi, mantenendo intatto il suo spirito: quello di una città che corre insieme e che, almeno per un giorno, si riconosce davvero come tale.