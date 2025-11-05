Il giurista, nato a Catanzaro nel 1940, è stato professore ordinario di Diritto Civile all’Università Tor Vergata. È stato al vertice dell'istituzione dal 10 novembre 2005 al 9 luglio 2006

È morto questa mattina a Roma l'ex presidente della Corte costituzionale, Annibale Marini. Lo si apprende da fonti della Consulta. Nato a Catanzaro il 5 dicembre 1940, giurista, professore ordinario di diritto civile all'Università di Tor Vergata, è stato eletto dal Parlamento giudice della Corte Costituzionale il 18 giugno 1997. Ha ricoperto la carica di presidente della Consulta dal 10 novembre 2005 al 9 luglio 2006.

Occhiuto: «Esempio di competenza e dedizione alle Istituzioni»

«La Giunta regionale esprime profondo cordoglio per la scomparsa del professor Annibale Marini, insigne giurista calabrese e già presidente della Corte Costituzionale. Un esempio di competenza e dedizione alle Istituzioni. Alla famiglia le più sentite condoglianze”. È quanto scrive in una nota il governatore della Calabria Roberto Occhiuto.