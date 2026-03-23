La Procura aveva contestato diffamazione e stalking nei confronti del presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto

Oggi il Tribunale del Riesame di Cosenza, misure reali, ha deciso: Iacchitè di Gabriele Carchidi e Michele Santagata deve tornare online. L’oscuramento del sito, disposto con decreto di sequestro preventivo su richiesta della Procura di Cosenza, aveva sollevato un ampio dibattito sul rapporto tra giustizia, politica e libertà di stampa.

In una prima fase, infatti, la richiesta di oscuramento era stata respinta perché il sito veniva considerato testata giornalistica, e quindi soggetto a una tutela più forte legata alla libertà di stampa. Successivamente, però, la qualificazione del sito come blog e non come testata giornalistica ha aperto la strada al sequestro preventivo dell’intero sito e non solo dei singoli articoli contestati da Roberto Occhiuto, presidente della regione Calabria.

La vicenda giudiziaria si è sviluppata in più passaggi: inizialmente la Procura aveva contestato un numero limitato di articoli, poi il numero dei contenuti contestati è cresciuto fino a superare il centinaio, con ipotesi di reato che, secondo l’impostazione accusatoria, sarebbero passate dalla diffamazione a ipotesi più gravi come gli atti persecutori.

Proprio questo passaggio rappresenta uno dei punti più delicati della vicenda, perché la contestazione dello stalking legata alla pubblicazione ripetuta di articoli su Roberto Occhiuto, ha aperto un dibattito giuridico e mediatico sulla possibilità di configurare il reato di atti persecutori nell’ambito dell’attività giornalistica e della critica politica.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo.