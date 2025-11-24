«Sono veramente emozionato. Sono partito concretamente e idealmente proprio da casa all'inizio di quest'anno per il Festival di Sanremo, con grande entusiasmo ma anche con grande con grandi timori. Poi invece è stato un exploit bellissimo che tra l'altro mi ha anche avvicinato alla gente della mia terra». Lo ha detto Dario Brunori che quest'anno si esibirà a Cosenza, in piazza dei Bruzi, la notte di San Silvestro, per festeggiare l'arrivo del 2026. Stamattina la conferenza stampa di presentazione a Palazzo dei Bruzi.

«Chiudere questo anno a casa - ha detto ancora - è un ritorno bellissimo, mi pare anche giusto restituire con una sorta di dono di gratitudine per l'affetto che ho ricevuto. Sarà un concerto super divertente, un concerto con tutta la band al completo e cercheremo di tirar fuori quell'animo rock and roll che ormai tutti mi riconoscono».



L'artista devolverà il cachet personale in favore di cinque associazioni di volontariato che operano sul territorio. «Brunori è richiestissimo in tutte le piazze italiane, ma l'abbiamo spuntata» ha detto con orgoglio il sindaco di Cosenza Franz Caruso.

«Dario rappresenta quei valori della cosentinità - ha aggiunto il sindaco - di cui noi siamo molto orgogliosi che sono i valori della solidarietà dell'accoglienza dell'amore e quindi gli siamo grati per questa sua disponibilità».