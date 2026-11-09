Ha aperto ufficialmente a Roma la nuova sede operativa della Fondazione Antonio Emanuele Augurusa. Situato nel cuore dello storico quartiere San Giovanni, il nuovo polo rappresenta un punto di riferimento strategico per le attività dell’ente, accogliendo sia gli uffici direttivi sia le aule formative destinate al progetto Virtus Lab, l'iniziativa ideata per favorire l'inclusione socio-lavorativa, la valorizzazione dei talenti e l'inserimento professionale dei giovani.

La Fondazione Augurusa è una fondazione laica di ispirazione cristiana nata in Calabria dalla memoria di Antonio Emanuele Augurusa, un ragazzo scomparso a soli dodici anni su un campetto da calcio non in sicurezza. Dal 2020 l’ente ne porta avanti il messaggio e la testimonianza di pace, inseguendo il sogno che Antonio aveva disegnato a matita sotto forma di una Casa della Pace: un mondo più equo, inclusivo e giusto. Con l’obiettivo di combattere la povertà e superare le disuguaglianze, la Fondazione è soprattutto nota per i suoi modelli di formazione e inclusione lavorativa per giovani e adulti in condizioni di vulnerabilità, organizzati tramite la collaborazione con aziende, istituzioni pubbliche, diocesi e organizzazioni territoriali. Queste reti di collaborazione riflettono un modo originale e innovativo di fare no profit, quello della Restituzione Generativa: un paradigma che prevede la creazione di piattaforme multi stakeholder in cui le comunità e i territori sono al contempo benefattori e beneficiari di politiche di intervento mirate alla creazione di valore sociale duraturo e condiviso.

A tagliare il nastro della nuova sede romana è stato Padre Anthony Pizzo, per tutti Padre Tony, guida spirituale dell'ente e ex Priore della provincia Agostiniana del Midwest, in visita a Roma dagli Stati Uniti. Originario di Chicago, cresciuto in una famiglia italo-americana e per questo da sempre legato all’Italia, Padre Tony è caro amico di Papa Leone XIV, con cui ha condiviso gli anni di formazione accademica presso l’agostiniana Villanova University. Presenti al fianco di Padre Pizzo, Renato Loiero, Consigliere Economico del Presidente del Consiglio e Presidente del Board of Trustees della Fondazione, e l’Avvocato Francesco Figliomeni, fondatore di Planet Solidarietà.

L’apertura della sede romana rappresenta un importante tassello nel percorso di crescita della Fondazione Augurusa, che fa seguito al recente lancio della sua prima sede internazionale a Manhattan, New York. Il nuovo hub nascerà come luogo di attrazione e crescita, pensato per offrire percorsi ad alto impatto sociale e formativo. «La Fondazione sta acquisendo una prospettiva sempre più globale, ma oggi torna a Roma con una casa propria. La nostra volontà è quella di mettere questa “casa” al servizio delle persone più fragili e dell’intera comunità», ha spiegato il Presidente della Fondazione Francesco Augurusa, pochi attimi prima del taglio del nastro, «la nostra eredità culturale e morale viene dalla visione di una Casa della Pace immaginata da mio fratello Antonio: un luogo di dialogo, accoglienza e collaborazione. Oggi vogliamo occuparci dei “mali” di Roma affinché ogni fragilità possa trovare spazio e nessuno venga lasciato indietro».

Una visione che si inserisce in un percorso di crescita sempre più ampio, come ha evidenziato Renato Loiero, richiamando il valore del modello Virtus Lab e della “Restituzione Generativa”, paradigma di intervento della Fondazione: «Il modello Virtus Lab e il suo paradigma della Restituzione Generativa rappresentano un esempio virtuoso. Il progetto riesce a mettere insieme le energie di diversi attori sociali per sopperire alle carenze del settore pubblico, dimostrando come la forza della solidarietà possa spesso arrivare là dove il pubblico fatica ad agire. L’inaugurazione di questa sede rappresenta un ulteriore passo avanti di un progetto che, partito dalla Calabria, si sta diffondendo non solo a Roma, ma anche oltreoceano», ha dichiarato il Consigliere, ribadendo infine la propria volontà di continuare a sostenere la Fondazione e ad affiancarla nel suo percorso di crescita.

Valori che hanno trovato piena condivisione anche nelle parole dell’avvocato Francesco Figliomeni, fondatore di Planet Solidarietà: «Mi hanno colpito dal primo momento alcuni aspetti della Fondazione Augurusa: la generosità, l’inclusione, la solidarietà. Trovare persone che hanno questi obiettivi e aiutarle a contribuire a migliorare la vita delle persone più fragili è per me motivo di orgoglio. Credo che insieme possiamo fare molto».

A chiudere la giornata, l’intervento di Padre Pizzo, impegnato a diffondere oltreoceano il messaggio di Antonio Emanuele e la missione dell’ente: «Viviamo in un mondo ferito, che ha bisogno di aiuto. La Fondazione, con la sua missione e con il messaggio del giovane Antonio Emanuele, ci dà grande speranza. Oggi viene piantato un seme che un giorno germoglierà in qualcosa di grande, in una società più inclusiva, più giusta e più equa».