«Salvatore Scavelli, 27 anni di Cotronei, è tra i più giovani in Italia a vincere il concorso in magistratura». È lo stesso sindaco di Cotronei, Antonio Ammirati, il primo a darne notizia sui social network, ad esprimere la propria soddisfazione e quella dell’intera città.

«Una grande gioia per la nostra comunità. Il giovane Salvatore Scavelli, figlio di Cotronei, ha conseguito ieri, presso il ministero della Giustizia, l’idoneità alle funzioni di magistrato, superando l’apposito concorso. Si corona, anche in tempi recenti, il grande risultato di avere un magistrato nella nostra cittadina e tutti noi ne siamo felici. Salvatore, che non ha ancora compiuto 28 anni, ha percorso una strada straordinaria, spinto dalla sua passione esemplare per il diritto. Il successo di Salvatore è motivo di grande orgoglio per Cotronei. Dimostra che con studio, dedizione e senso civico i sogni più ambiziosi possono diventare realtà. A lui vanno le mie più sincere congratulazioni e l’abbraccio di tutta la comunità locale».

Il neo magistrato, laureato con il massimo dei voti all’Università Luiss di Roma, ha seguito un corso di perfezionamento nelle materie giuridiche e svolto uno stage di 18 mesi presso la Procura generale della Corte di Cassazione. Nel giugno 2024 aveva già conseguito con risultati eccellenti l’abilitazione forense, classificandosi ai primi posti della graduatoria del Distretto della Corte d’Appello di Catanzaro. Nel 2023 era risultato vincitore del concorso per ufficiale della Guardia di Finanza, mentre oggi lavora presso l’Ufficio legale dell’Istituto per il Credito Sportivo e Cultura Spa, con sede a Roma.

E sempre in Provincia di Crotone si registra un altro risultato importante in questo campo. L’avvocatessa e insegnante Monica Ligorio, classe 1979, di origini pugliesi, ha vinto il concorso di magistrato onorario VPO diventando così pubblico ministero. Laureata in Legge presso l’Università del Salento a Lecce, esercita la professione di avvocato presso il Foro di Crotone dal 2009. Appassionata di associazionismo, si è trasferita in Calabria, a Cirò Marina, dove svolge anche la professione di insegnante.