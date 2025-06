VIDEO | Con il nuovo aggiornamento è possibile accedere liberamente a tutti i contenuti del game sviluppato dallo spin off 3D Research che combina esplorazione, scoperta scientifica e sfide ecologiche

Dopo mesi di sviluppo, test e rifiniture, Creamare: The Game è ufficialmente disponibile nella sua edizione definitiva, scaricabile gratuitamente sulle piattaforme Steam e Epic Games Store.

Con il nuovo aggiornamento, rilasciato lo scorso 30 maggio, è ora possibile accedere liberamente a tutti i contenuti e usufruire di nuove funzionalità che rendono l’esperienza di gioco ancora più fluida e coinvolgente.

Creamare: The Game è un serious game (videogioco con finalità educative) che combina esplorazione, scoperta scientifica e sfide ecologiche in un'ambientazione subacquea realistica e suggestiva.

In quest’avventura single-player, il giocatore ha la possibilità di immergersi alla scoperta di nove siti archeologici sommersi del Mar Mediterraneo, due dei quali situati nel sud Italia, ricostruiti meticolosamente tramite fotogrammetria 3D.

Da qui inizia la sua missione per salvare l’oceano dalle minacce ambientali causate dall’uomo e sconfiggere una creatura mostruosa proveniente dal futuro, tra enigmi legati all’inquinamento e alla salvaguardia del nostro patrimonio sommerso.

Grazie alla guida di un aiutante-drone e agli strumenti futuristici da lui forniti, sarà possibile esplorare i fondali marini, scoprire curiosità sulle specie invasive del Mediterraneo, osservare relitti e antiche rovine che raccontano millenni di storia.

Creamare: The Game è un viaggio indimenticabile nel passato ma, allo stesso tempo, proiettato al futuro, che punta i riflettori sulle problematiche che gravano sull’ecosistema marino e diffonde consapevolezza sul tesoro inestimabile di cui siamo custodi.

Nato all’interno del progetto Creamare, co-finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Europa Creativa, il videogioco è stato sviluppato dal team di 3D Research, spin-off dell’Università della Calabria che da più di 15 anni opera nel campo della computer grafica e dell’experience technology, dedicandosi alla valorizzazione dell’archeologia sommersa attraverso strumenti tecnologici innovativi.