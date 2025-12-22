Il prelato ha incontrato gli ammalati ai quali ha donato un pensiero natalizio, il bambinello nella culla di paglia, come segno di vicinanza e speranza

Oggi pomeriggio l’arcivescovo di Crotone – Santa Severina, mons. Alberto Torriani, ha fatto visita ai degenti dei reparti dell’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Crotone, portando gli auguri di Natale e impartendo una benedizione. L’arcivescovo è stato accolto dal direttore del Presidio Medico, dott. Lucio Cosentino, dal cappellano ospedaliero don Claudio Pirillo, dai direttori di unità operative, dal personale sanitario e dalle religiose in servizio presso la struttura.

Nonostante le non perfette condizioni di salute, mons. Torriani ha voluto essere presente accanto agli ammalati, ai quali ha donato un piccolo pensiero natalizio, il bambinello nella culla di paglia, come segno di vicinanza e speranza. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone esprime apprezzamento per la visita e per il messaggio di conforto rivolto ai pazienti ed al personale dell’ospedale.