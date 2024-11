Nella puntata di Link andata in onda giovedì 8 dicembre, il racconto del grande evento dal titolo Mezzogiorno Strategico-il Sud e l’Italia: sfida politica, economica, culturale ed etica. Tra i tanti ospiti il presidente della Regione Occhiuto, il presidente della Commissione Cultura alla Camera Mollicone, Ivan Zazzaroni e il presidente della Figc Gravina

I dati di Svimez danno il Sud in recessione nel prossimo anno e il divario con il Nord sembra sempre più irrecuperabile.

A Sud e Futuri, il grande evento che si è tenuto a Roma il 1° dicembre, si è cercato di dare risposte e di mettere a terra strategie perché il Mezzogiorno trovi gli strumenti per risollevarsi. Nella puntata di Link andata in onda giovedì 8 dicembre, il racconto di una intensa giornata di discussioni.

L’evento, realizzato da Fondazione Magna Grecia in partnership con il Gruppo Pubbliemme-Diemmecom, ViaCondotti21-LaCapitale e LaC Network e coordinato dal direttore editoriale Alessandro Russo e dal direttore strategico del Gruppo Paola Bottero, è giunto alla sua IV edizione e anche quest’anno ha visto la partecipazione di grandi ospiti che si sono confrontati su tre temi fondamentali, tre leve che possono cambiare lo sviluppo del Mezzogiorno: cultura, sport e infrastrutture.

«Non servono altri fondi -ha detto il Ragioniere Generale dello Stato Mazzotta ai microfoni de LaCapitale- Bisogna spendere quelli che abbiamo, quelli del Pnrr e quelli Strutturali, fermi da dieci anni senza che nessuno abbia programmato cosa farne». «Le amministrazioni locali hanno spesso molte difficoltà a partecipare ai bandi di gara -ha detto Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia- È un problema enorme, perché in questo modo non riusciremo mai a raggiungere i parametri per l’erogazione dei fondi del PNRR».

Link va in onda ogni giovedì alle 21 su LaC Tv, canale 11 del DTT, 411 TivùSat e 820 di Sky. La puntata è disponibile su LaC Play.