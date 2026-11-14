Gli 007 avevano già segnalato il pericolo. Un anno prima Guido Crosetto aveva proposto una struttura nazionale per contrastare la guerra ibrida, ma il progetto non è andato avanti. Il senatore Enrico Borghi punta il dito contro le tensioni interne al governo

Il governo era stato avvertito, ma quando le minacce sono arrivate nelle caselle di posta elettronica di seimila scuole italiane è mancata una risposta uniforme. Non è la capacità investigativa dello Stato a essere finita sotto accusa, bensì il coordinamento delle strutture incaricate di prevenire e gestire le emergenze. Gli apparati di intelligence avevano individuato il rischio che, dopo i falsi allarmi bomba sugli aerei, una nuova campagna potesse prendere di mira gli istituti scolastici. Nel frattempo, un progetto presentato dal ministro della Difesa Guido Crosetto per rafforzare il contrasto alla guerra ibrida era rimasto senza seguito, secondo l’opposizione anche a causa dei contrasti tra i vertici del governo. Il risultato è una serie di interrogativi ai quali Palazzo Chigi è chiamato a rispondere: chi avrebbe dovuto coordinare gli interventi, quali procedure erano state predisposte e perché le informazioni raccolte non si sono tradotte in una strategia comune?

L’allarme dell’Aisi: le scuole erano già tra i possibili obiettivi

La sequenza degli episodi rende difficile considerare le minacce alle scuole un evento completamente inatteso. Il 2 novembre erano già stati presi di mira 271 istituti, mentre tra il 3 e il 6 novembre oltre trenta voli europei erano stati coinvolti in falsi allarmi bomba, almeno otto dei quali collegati ad aeroporti italiani. Alcuni aerei erano stati dirottati e in determinate circostanze si era reso necessario anche il decollo di caccia militari.

A questi episodi si erano aggiunti gli attacchi ai sistemi di refrigerazione dei supermercati, le rivendicazioni di gruppi filorussi come NoName057 e Z-Pentest e la violazione di un server della società del tunnel del Brennero.

Secondo la ricostruzione, l’Aisi aveva segnalato in un rapporto la possibilità che le scuole diventassero il successivo obiettivo di una campagna di minacce. L’avvertimento, tuttavia, non avrebbe prodotto indicazioni operative uniformi per affrontare l’emergenza.

Il piano di Crosetto per 1.500 specialisti cyber rimasto senza seguito

Nel novembre 2025 Guido Crosetto aveva presentato un documento di oltre cento pagine intitolato Il contrasto alla guerra ibrida: una strategia attiva, nel quale denunciava i ritardi dell’Italia nella preparazione contro le minacce informatiche e le operazioni di destabilizzazione.

Il ministro proponeva la definizione di uno spazio cibernetico di interesse nazionale e la creazione di un’Arma Cyber, con una componente civile e militare composta da 1.200-1.500 specialisti. L’obiettivo era rafforzare il coordinamento tra Difesa, intelligence e altre istituzioni, superando una gestione frammentata delle minacce.

Il progetto, però, non ha portato alla realizzazione della struttura ipotizzata. Secondo il senatore di Italia Viva Enrico Borghi, a frenare l’iniziativa sarebbero state le tensioni tra Crosetto e il sottosegretario Alfredo Mantovano, che ha la delega ai servizi di intelligence e competenze in materia di cybersicurezza.

«A un certo punto si è messo in mezzo Fazzolari e non se n’è fatto niente», denuncia Borghi, chiamando in causa anche Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e stretto collaboratore di Giorgia Meloni. Continua a leggere su La Capitale.