Manuela Pugliese, ventisei anni, rappresenterà la Calabria alla finale nazionale di Miss Italia 2025. Non è passato inosservato l’illuminato sorriso condito dalla determinazione che si manifestava negli occhi, Manuela è la rappresentante della bellezza calabrese che si prepara a incantare l'Italia. Dalla sua amata Cassano all'Ionio, in provincia di Cosenza, Manuela, passo dopo passo, sfilata dopo sfilata, ha conquistato l'ambita fascia di Miss Italia Calabria 2025, un traguardo che le spalanca direttamente le porte delle finali nazionali del concorso di bellezza più prestigioso del paese. Tanti sacrifici e rinunce per un sogno che si avvera, un traguardo che abbraccia gli obbiettivi, non solo per lei, per la sua famiglia, ma per un'intera comunità che ora la guarda con orgoglio e speranza.

Un’emozione intensa, lo si percepisce nelle sue parole confidate ai microfoni del nostro network accompagnate però a una lucida concentrazione sull'obiettivo finale. «Non mi aspettavo questa vittoria, è stata una gioia immensa – ha confessato Manuela con un velo di commozione - ma sono anche tanto concentrata sull'obiettivo, perché adesso, partendo da Cassano, sarò sicuramente molto fiera di rappresentare la mia Calabria in quel delle Marche». E proprio la sua Calabria, una terra forte e ricca di contrasti, è al centro del suo messaggio: «La mia Calabria è “pesante” - ha spiegato - la responsabilità è tanta perché la terra è forte, si fa sentire, è ricca di cultura, di risorse, sia naturali sia appunto culturali, però io le porto tutte dentro di me, perché sono cresciuta in questa terra e ogni parte di me è parte di questa terra». Un atto d’amore con l’orgoglio dell’appartenenza che risuona con forza nelle sue parole.

Il percorso di Manuela nel mondo dei concorsi non è iniziato ieri. Il suo primo approccio con Miss Italia risale a ben nove anni fa, quando era una diciassettenne piena di sogni. «Il mio primo approccio è nato nove anni fa, a dir la verità, quando partecipai per la prima volta come una ragazza di 17 anni - ha ricordato -, sicuramente quello che è cambiato è la mia spensieratezza; adesso si tratta più di consapevolezza e padronanza, però la concentrazione è tantissima e sicuramente questo palco mi appartiene». Una maturazione che l'ha portata a vivere l'esperienza con maggiore lucidità e una presenza scenica che non passa inosservata.

Il momento dell'incoronazione è stato un turbine di sensazioni: «Non mi aspettavo questa vittoria. È stata tanta l'emozione, la gioia e in quel momento ho avuto anche un senso di forte responsabilità» ha raccontato Manuela. La prima cosa che le è balzata in mente, un attimo dopo l'annuncio del suo nome, è stata l'incredulità: «Ero con la ragazza con cui condividevo quel momento, eravamo davvero emozionatissime e la prima cosa che ho pensato è stata “non è possibile”, perché non aspetti questo tipo di obiettivo che si realizza”. Un'esplosione di gioia e sorpresa, difficile da contenere.

Ora, tutti gli occhi della Calabria sono puntati su Manuela e sul suo prossimo, grande obiettivo, la corona di Miss Italia: «Io ci credo tantissimo, spero di poterci arrivare - ha affermato con una determinazione incrollabile -ma sicuramente quello che farà la differenza è il volerci arrivare, e io voglio arrivarci». Con la sua bellezza autentica, la sua intelligenza e un attaccamento profondo alle sue radici calabresi, Manuela Pugliese si prepara a calcare il palco delle finali nazionali, portando con sé l'orgoglio di un'intera regione. La Calabria, la sua Cassano, sono pronti a spingere Manuela Pugliese verso la corona della “più bella d’Italia”. E noi ci saremo!