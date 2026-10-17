Una voce anonima, le code che si allungano e la paura di restare a secco. In Calabria l’auto è spesso l’unico collegamento con il lavoro, gli ospedali e i servizi: quando scatta l’allarme carburante, la corsa al rifornimento può finire per generare proprio la carenza temuta

La spia della riserva s’accende sempre quando non deve. Ma in Calabria, quando la lancetta scende verso il rosso e sul display compare quell’autonomia residua di trenta chilometri, il gesto non è mai un semplice calcolo matematico. È un’innesco.

Un mercoledì mattina qualsiasi basta un messaggio vocale inoltrato troppe volte su WhatsApp. Una voce roca, anonima, che pronuncia sei parole: “Da domani bloccano i tir al porto”. Non serve un comunicato della Prefettura, non serve una nota sindacale, non serve la verifica di alcuna fonte. In meno di venti minuti, la geometria del territorio si spezza. Le stazioni di servizio non sono più luoghi di passaggio rapido, di caffè consumato al banco e tergicristalli azionati al volo. Diventano trincee. Serpentoni di lamiera calda paralizzano le corsie di sorpasso, bloccano le rotatorie, paralizzano i centri abitati. Auto a motore spento, guidatori col braccio fuori dal finestrino, sguardi fissi sullo specchietto retrovisore per misurare l'allungamento della coda.

Guardare questa massa in attesa significa osservare da vicino la meccanica esatta di un panico controllato. O meglio, di una profezia che si autoavvera con la precisione di un ingranaggio svizzero. Non c’è una sola goccia di carburante in meno nelle cisterne sotterranee rispetto al giorno prima. La raffineria funziona, i depositi sono pieni, i camion viaggiano regolarmente. Ma la percezione della scarsità genera la scarsità vera. Ventimila serbatoi che decidono contemporaneamente di riempirsi fino all’orlo prosciugano un sistema logistico pensato per erogazioni fluide, spalmate nell'arco di giorni. Il sistema va in blocco non perché manca la risorsa, ma perché la paura ne reclama l'esclusiva.

Chi sta in fila non è un irrazionale. Questo è l’errore di chi osserva il fenomeno da lontano con la puzza sotto il naso. C’è una logica spietata, quasi matematicamente perfetta, in quel comportamento. La mente umana lavora per simmetrie imperfette, perché pensa che l’idea di perdere due ore per fare un pieno inutile fa arrabbiare, ma l’idea di restare a secco domani mattina, con la madre da portare all’ospedale o il cantiere da aprire, terrorizza. L’avversione alla perdita schiaccia qualunque calcolo di probabilità. E poi c’è la vista. Vedi la fila, ergo la fila ha ragione. È la prova sociale che si fa metallo e gas di scarico. Se il tuo vicino di casa, quello avveduto che non sbaglia mai una mossa, è incolonnato con la tanica nel bagagliaio, tu ti senti semplicemente uno stolto a restare a guardare.



Ma c’è una stratificazione più profonda, tipica delle terre di margine, che trasforma la solita psicosi da scaffale vuoto in una liturgia collettiva. In Calabria la macchina non è un bene di consumo voluttuario, né un’alternativa chic al monopattino o al tram. È l’unico polmone d’aria autonoma. Senza l'auto sei fermo, isolato, tagliato fuori da tutto. Il trasporto pubblico locale è un fantasma che passa a orari incerti, quando passa. Le ferrovie interne sono ferite mai rimarginate. La sanità è una mappa di presidi lontani, spesso raggiungibili solo macinando decine di chilometri di curve e buche. L’automobile, dunque, è il cordone ombelicale che ti tiene collegato alla civiltà, alla sopravvivenza primaria. Togliere il carburante a quel motore significa minacciare l'unica infrastruttura che funziona davvero: quella privata.



E così emerge la sfiducia antica. Quella diffidenza sistemica, stratificata in decenni di promesse non mantenute e servizi a mezzo servizio, che spinge il cittadino all’autotutela immediata. Quando lo Stato o la struttura pubblica vengono percepiti come entità lontane, incapaci di proteggerti se la catena di approvvigionamento si spezza, l’unica risposta razionale resta l’accumulo. Ognuno per sé. La cisterna della stazione di servizio diventa il pozzo del villaggio attorno al quale tutti si accalcano prima che arrivi la secca, reale o presunta che sia.

Sotto il sole che batte sui cofani, la sociologia spicciola si fa carne. Trovi l’anziano con la Panda vecchia di trent’anni che deve fare dieci euro per andare all’orto, incolonnato dietro al SUV da settantamila euro che galleggia sul minimo per non sprecare una goccia. Trovi il padroncino del furgone che impreca perché la giornata di lavoro è andata in fumo in una sequenza di frizioni e marce basse, e trovi il ragazzo che guarda lo schermo dello smartphone aggiornando i social per capire se il distributore tre chilometri più avanti ha ancora le luci accese. È una livella al contrario: non unisce, ma mette a nudo la fragilità di un intero territorio.

Economicamente, il bilancio è una tragedia silenziosa. Ore di lavoro disperse nel nulla, carburante consumato semplicemente per restare in fila ad aspettare altro carburante, blocchi della circolazione che paralizzano consegne e commercio locale. Un'autofagocitosi economica generata dal nulla. E mentre le cisterne dei distributori si prosciugano davvero, chi avrebbe reale e urgente bisogno di viaggiare come ad esempio i medici, i soccorsi, chi garantisce la manutenzione delle reti, si ritrova bloccato nella stessa palude di chi ha deciso di riempire la tanica per la motosega.

Continuare a liquidare tutto questo come un banale quarto d'ora di follia collettiva significa non voler capire dove risiede il guasto. La psicosi non si cura spiegando alla gente che il panico è irrazionale. La gente lo sa già mentre stacca il piede dalla frizione per avanzare di un metro. La psicosi si spegne solo quando la percezione della sicurezza supera la paura del vuoto. Fintanto che l'auto rimarrà l'ultimo presidio di mobilità in un territorio svuotato di alternative, basterà sempre un messaggio vocale da dieci secondi per trasformare una giornata qualunque nell'attesa dell'apocalisse. E per convincere migliaia di persone che l'unica cosa che conta, oggi, è non far scendere mai quella lancetta sotto la metà.



*documentarista