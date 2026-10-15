Nel crotonese scorte terminate in numerosi impianti già nella tarda serata di ieri. Oggi rifornimenti impossibili per molti automobilisti a Cirò Marina, Crotone e in gran parte della provincia. Attesa per il presidio di domani al Passovecchio.

Ieri le lunghe file, oggi le pompe senza gasolio. È questa la situazione che si registra a Cirò Marina e in larga parte del Crotonese dopo la corsa al pieno che, nella giornata di mercoledì 14 ottobre, ha portato centinaia di automobilisti a riversarsi nei distributori della provincia.

Secondo le segnalazioni dal territorio, già nelle ultime ore di ieri sera numerosi impianti avevano esaurito le disponibilità di gasolio. Oggi, giovedì 15 ottobre, le difficoltà sono diventate evidenti: a Cirò Marina, nella città di Crotone e in diversi comuni della provincia molti automobilisti non hanno potuto fare rifornimento. Le notizie pubblicate dalle testate locali confermano un quadro di carenze e distributori rimasti a secco.

A Cirò Marina, in particolare, ieri pomeriggio le code avevano interessato numerose stazioni di servizio, con colonne di veicoli lungo le principali vie del paese. Il timore delle interruzioni annunciate per i giorni successivi aveva spinto molti cittadini ad anticipare il pieno, aumentando la pressione sulle scorte disponibili.

Oggi alla paura di restare senza carburante si è aggiunta la difficoltà concreta di trovarlo. Una situazione che pesa su chi deve raggiungere il posto di lavoro, accompagnare i figli a scuola o spostarsi verso strutture sanitarie e servizi, oltre che sulle attività economiche che dipendono quotidianamente dai trasporti.

Nel territorio si respira intanto un clima di attesa per la mobilitazione di domani, venerdì 16 ottobre, con l’attenzione rivolta anche alla località Passovecchio, a Crotone, punto di riferimento delle proteste nel comprensorio e tra i luoghi simbolo della mobilitazione calabrese.

Resta soprattutto l’incertezza sui rifornimenti: non è al momento disponibile un’indicazione certa sui tempi di ripresa regolare della distribuzione negli impianti rimasti senza gasolio. La situazione potrà cambiare con l’arrivo di nuove consegne, ma per molti cittadini la giornata di oggi è trascorsa nella ricerca di una stazione ancora rifornita.

Domani seguiremo direttamente da Passovecchio l’evoluzione della mobilitazione, raccontando il presidio, le ragioni della protesta e le conseguenze sul territorio, con aggiornamenti sulla viabilità e sulla disponibilità di carburante.