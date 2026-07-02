Il nuovo spot di Vecchio Amaro del Capo conferma una lezione di marketing territoriale: quando l’origine è autentica, può diventare racconto, reputazione e vantaggio competitivo

Ci sono campagne pubblicitarie che scelgono una location perché è bella e poi ci sono campagne che scelgono un luogo perché, senza quel luogo, il prodotto perderebbe una parte della propria identità.

Il nuovo spot di Vecchio Amaro del Capo, girato a Pizzo e ora al centro della nuova campagna nazionale del brand, appartiene a questa seconda categoria. Non è soltanto una produzione pubblicitaria ambientata in Calabria. È un altro tassello di una strategia più ampia: trasformare il territorio d’origine in parte riconoscibile, coerente e viva del racconto di marca.

La campagna, costruita attorno al concept “Capo That Moment”, non si limita a raccontare un prodotto. Prova a presidiare un istante: il fine pasto, il rallentare delle conversazioni, l’arrivo della bottiglia ghiacciata, il cambio di ritmo, la festa che si accende. La tavola si allunga, attraversa il borgo, coinvolge persone, trasforma un momento privato in una scena collettiva. La musica, tra richiami popolari, sonorità mediterranee e linguaggio contemporaneo, accompagna questo passaggio senza chiuderlo nella nostalgia.

Anche la pianificazione conferma l’ambizione dell’operazione: televisione, digitale, radio, social, outdoor, contenuti editoriali e attività sul territorio compongono un ecosistema di comunicazione pensato per portare Pizzo e la Calabria dentro i principali touchpoint nazionali.

Il punto più interessante però non è la dimensione della campagna, è il suo significato.

Perché qui non siamo davanti a un brand che prende in prestito un paesaggio, ma siamo davanti a un brand che torna dentro la propria geografia.

Una geografia di marca

Il precedente spot aveva già costruito un viaggio visivo e simbolico tra Capo Vaticano e Tropea, partendo dal promontorio raffigurato sull’etichetta e arrivando nel cuore di una delle immagini più riconoscibili della Costa degli Dei.

Quest’anno, anche la comunicazione legata al Giro d’Italia ha rafforzato il rapporto tra Vecchio Amaro del Capo, Calabria, convivialità e racconto nazionale, con una speciale etichetta celebrativa e con la presenza del brand lungo una manifestazione che attraversa fisicamente l’Italia.

Ora arriva Pizzo.

Tropea, Capo Vaticano e Pizzo non sono semplici fondali alternativi, ma sono capitoli diversi dello stesso racconto. Una geografia emotiva, produttiva e culturale capace di rendere immediatamente leggibile una cosa che nel marketing è fondamentale: l’origine, quando è autentica, non è un dettaglio, ma un vantaggio competitivo.

Un prodotto territoriale forte non dice soltanto “vengo da qui”, ma riesce a far percepire perché quel “qui” conta.

Quando il territorio diventa parte del prodotto

Nel caso di Vecchio Amaro del Capo, il territorio non vive solo nell’etichetta, nel nome o nella provenienza degli ingredienti. Vive nel rito del consumo, nell’immaginario del dopopasto, nell’idea di tavola, nella socialità mediterranea, nel rapporto tra mare, borghi, estate, accoglienza e comunità.

Il prodotto non si limita a portare la Calabria nel nome, la porta nel gesto.

Ed è proprio qui che marketing di prodotto e marketing territoriale iniziano a dialogare davvero, perché i brand più forti non si limitano a occupare una categoria merceologica, ma occupano un momento nella vita delle persone.

Vecchio Amaro del Capo lavora esattamente su questo spazio: non solo la bottiglia, ma ciò che accade attorno alla bottiglia. Non solo il prodotto, ma il momento in cui quel prodotto arriva.

Il punto, quindi, non è che Amaro del Capo abbia girato uno spot in Calabria, il punto è che ha trasformato un gesto di consumo in un momento territoriale: un dopopasto che diventa festa, una tavola che attraversa un borgo, un prodotto che porta con sé luce, pietra, mare, musica e comunità.

La tavola, in questo senso, non è solo un elemento scenografico, ma un’infrastruttura culturale. Attorno alla tavola si costruiscono relazioni, si allungano conversazioni, si accolgono persone, si trasformano i prodotti in esperienze e le esperienze in memoria.

Oltre la cartolina calabrese

Questo è un passaggio che molti territori dovrebbero osservare con attenzione.

Per anni abbiamo pensato che promuovere un luogo significasse mostrarlo: video emozionali, panorami dall’alto, mare, monumenti, piatti tipici, sorrisi, tramonti.

Tutto utile, certo, ma non sufficiente.

Il territorio diventa davvero competitivo quando smette di essere solo immagine e diventa sistema di significati. Quando non è soltanto “bello da vedere”, ma riconoscibile per ciò che produce, per come accoglie, per come vive, per come sa stare dentro i mercati senza perdere la propria identità.

In questo spot, la Calabria non viene trattata come scenario passivo. Non è solo il luogo in cui accade qualcosa, ma è una presenza narrativa fatta di luce, pietra, vicoli, mare, musica, persone, ritmo.

In termini di marketing territoriale, questo passaggio è decisivo, perché un territorio funziona quando non viene semplicemente mostrato, ma quando partecipa al racconto.

E qui si aggiunge un altro elemento importante: identità non significa nostalgia. La tradizione non funziona quando viene musealizzata, ma quando riesce a diventare viva, leggibile, desiderabile, capace di parlare anche a pubblici nuovi.

La Calabria, se vuole competere, non può essere raccontata soltanto come memoria, folklore o cartolina del passato. Deve essere anche linguaggio attuale, produzione culturale, industria creativa, capacità di stare nei mercati con codici contemporanei.

Da questo punto di vista, il valore dello spot non sta solo nel fatto che mostra la Calabria, ma nel fatto che prova a collocarla dentro un immaginario vivo, dinamico, riconoscibile.

Usare un luogo o appartenere a un luogo

Naturalmente, tutto questo funziona solo quando il legame è credibile.

Molti brand usano i territori come sfondi intercambiabili. Oggi una spiaggia, domani un borgo, dopodomani una masseria, purché l’immagine sia suggestiva.

Ma la differenza tra “usare un luogo” e “appartenere a un luogo” è decisiva.

Nel primo caso il territorio serve alla campagna, nel secondo caso la campagna restituisce qualcosa al territorio.

Amaro del Capo, da questo punto di vista, mostra un elemento di continuità: non una singola operazione, non un episodio isolato, non una location scelta per convenienza estetica, ma un racconto che negli anni insiste sulla stessa matrice geografica e simbolica.

La Calabria non appare come cornice, ma come condizione di esistenza del brand.

È qui che l’operazione merita attenzione perché dimostra una consapevolezza non sempre frequente. Un’impresa radicata non cresce separandosi dal proprio territorio, ma portandolo con sé in modo contemporaneo, competitivo e credibile.

Il valore che torna al territorio

Qui che nasce anche l’interdipendenza vera tra prodotto e territorio.

Il territorio dà al prodotto qualcosa che non si compra facilmente: autenticità, memoria, riconoscibilità.

Il prodotto, quando cresce, può restituire al territorio reputazione e desiderabilità, portandolo in luoghi e mercati dove da solo difficilmente arriverebbe.

È uno scambio, un circuito virtuoso, una forma di co-branding naturale che non ha bisogno di essere dichiarata in modo didascalico, perché si vede nella coerenza delle scelte.

In questa prospettiva, un’impresa radicata può fare molto più di una campagna istituzionale. Può diventare ambasciatrice, moltiplicatore, veicolo reputazionale. Può portare un luogo dentro supermercati, ristoranti, eventi, spot televisivi, contenuti social, hospitality, mercati nazionali e internazionali.

Può trasformare un’origine locale in una promessa più ampia.

Ecco perché il caso Caffo è interessante anche oltre Caffo. Parla alla Calabria, ma parla in generale a tutti i territori che vogliono uscire dalla promozione episodica.

Dice che non basta avere luoghi belli, ma bisogna avere narrazioni forti, imprese radicate, istituzioni capaci di accompagnare i processi, comunità coinvolte, prodotti che non siano solo merci ma portatori di identità.

Il marketing territoriale non si fa soltanto con i loghi, gli slogan o le campagne degli enti pubblici. Si fa anche quando un’impresa sceglie di non separare la propria crescita dal luogo da cui proviene. Si fa quando pubblico e privato capiscono che l’immagine di un luogo non appartiene a nessuno, ma si costruisce con il contributo di molti.

In questo senso, Pizzo non è solo il set di uno spot, è un segnale, la dimostrazione che un borgo può diventare piattaforma narrativa se viene inserito dentro un racconto più grande.

Non basta esserci, ma bisogna essere leggibili. Non basta essere belli, bisogna essere coerenti con ciò che si vuole rappresentare.

Un frammento di luogo che viaggia

Da Tropea a Pizzo, il messaggio è chiaro: i territori più forti non sono quelli che si limitano a mostrarsi, ma sono quelli che riescono a entrare nei prodotti, nei gesti, nelle abitudini, nei riti quotidiani delle persone.

Quando questo accade, un amaro non è più soltanto un amaro, diventa un frammento di luogo che viaggia. E quando un luogo viaggia bene, non resta più soltanto sulla mappa.

Entra nell’immaginario.

*Esperto di Marketing e Comunicazione per le PMI e di Marketing Territoriale e Valorizzazione Culturale per la PA – CMO del gruppo Fedinvest