Un iniziale errore di valutazione che è stato corretto in tempo. Dopo le interlocuzioni avviate dal Sindaco Mariateresa Fragomeni con la Regione Calabria e il Ministero delle Infrastrutture nei giorni che hanno preceduto l’avvio del servizio di treno InterCity diretto a Roma Termini via ferrovia ionica, tese a includere la stazione della Città di Siderno tra le sue fermate, stamani è arrivata notizia tanto attesa, dalla viva voce dell’assessore al Turismo della Regione Calabria Giovanni Calabrese (da subito sostenitore della richiesta e della necessità di non escludere la Città più popolosa del comprensorio) e del suo omologo al Trasporto Pubblico Locale Gianluca Gallo.

Accogliendo la richiesta del Sindaco Fragomeni, dunque, dal 20 luglio l’InterCity 95418 si fermerà a Siderno, sia all’andata che al ritorno. Del resto, l’iniziale mancata inclusione della fermata nella stazione di una Città dall’indubbia importanza demografica e strategica (che ospita numerose attività commerciali e nel settore dell’accoglienza turistica, e che da sette anni consecutivi può fregiarsi della Bandiera Blu della Fee), dopo i primi giorni ha lasciato spazio all’evidente necessità di assicurare la possibilità di poter fruire appieno di questo nuovo servizio, permettendo ai cittadini Sidernesi, ai turisti e a tutti quelli che ogni giorno vengono a Siderno per lavoro o per trascorrere il loro tempo libero, di implementare i flussi di viaggiatori del nuovo convoglio, con l’auspicio che possa andare al di là del suo utilizzo stagionale inizialmente programmato fino a fine agosto, rendendolo un collegamento strutturale con la Capitale.

Il Sindaco Mariateresa Fragomeni ha inteso rivolgere il proprio ringraziamento «agli assessori regionali al Trasporto Pubblico Locale Gianluca Gallo e al Turismo Giovanni Calabrese per aver sostenuto la richiesta del Comune di Siderno e ora, insieme agli altri primi cittadini della Riviera dei Gelsomini puntiamo a ottenere la piena attuazione del progetto “Locride connessa-Gelsomini Link” che il nostro consiglio comunale è stato tra i primi ad approvare, con collegamenti diretti con la stazione di Rosarno e in grado di coprire gli arrivi e le partenze di tutti i treni a lunga percorrenza, al fine di assicurare il pieno diritto alla mobilità dei nostri concittadini».