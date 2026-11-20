In Burkina Faso ha iniziato a lavorare nell’edilizia da bambino, tra sfruttamento e salari da fame. Poi ha comprato una carriola e pochi attrezzi, ha aperto una ditta e ha dato un futuro ai suoi ex compagni di fatica

Simon Iboudo non aveva ancora vent'anni quando decise di mettersi il proprio e di aprire a Boussè, cittadina del Burkina Faso, una impresa tutta sua. Non aveva vent'anni ma ne aveva oltre dieci di lavoro nel settore edile, dove aveva iniziato più per necessità che per vocazione che era ancora un bambino. Malpagato, sfruttato e sottomesso, per usare le parole di una famosa canzone di Rino Gaetano, Simon ha tenuto duro per anni e pur guadagnando una miseria ha resistito tenacemente fino a quando non ha imparato bene il suo mestiere.

Così giovanissimo si è sentito già pronto per fare il grande passo, che ha tanto di eroico in una terra difficile e dura specialmente con i giovani. Armato di cariola, e pochi altri attrezzi di lavoro acquistati tra mille sacrifici e privazioni, Simon è diventato un imprenditore. Oggi ha trenta anni, una famiglia, una buona posizione e tante commesse. I suoi operai sono i suoi amici, ex colleghi sfruttati ai tempi insieme a lui e che pian piano ha trovato il modo per farli lavorare nella sua ditta. Sono una squadra affiatata che lavora sempre tanto ma viene pagata il giusto. Qui non ci sono padroni e lavoratori, ma un gruppo di amici che ha sofferto insieme ed oggi può sorridere all'unisono.