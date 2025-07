Roberto Galati, presidente dell’Associazione Ferrovie in Calabria. Domenica 20 luglio, sarà l’occasione per un Viaggio in Treno per scoprire la Calabria, un evento mai realizzato prima.

«Mai realizzato prima, ma da sempre uno degli obiettivi della nostra Associazione: mettere in rete il Treno della Sila di Ferrovie della Calabria, uno dei treni storici più caratteristici e conosciuti d'Italia e d'Europa, con l'offerta ferroviaria regionale di Trenitalia. La nostra Associazione da anni organizza eventi e promuove itinerari sia con Il Treno della Sila che con i treni regionali di Trenitalia in Calabria, spesso servendosi di transfer su gomma, all'insegna dell'intermodalità, per raggiungere l'ultimo miglio. Il 20 luglio, tutti i tre i vettori saranno coinvolti».

In sostanza realizzare un nuovo, imperdibile itinerario che unisce treno storico, treno regionale, transfert in bus: nasce Sila express, dedicato ad un turismo ferroviario… a doppio scartamento. Uno sforzo straordinario, difficile da gestire.

«Non sarà sicuramente semplice, ma è una scommessa che siamo certi di vincere, grazie anche alla disponibilità ed all'attenzione congiunta della Direzione regionale Calabria di Trenitalia, in prima linea a livello nazionale nella gestione di comitive, anche della nostra Associazione, a bordo dei propri treni sul territorio calabrese, dell'Ufficio turistico de Il Treno della Sila di Ferrovie della Calabria, degli autoservizi Preite ed ovviamente dell'Assessorato al Turismo e Mobilità della Regione Calabria, che sostiene e promuove tutte le attività di turismo ferroviario proposte dalla nostra Associazione».

Il Sila Express prevederà partenze in treno regionale da Reggio Calabria Centrale/Lamezia Terme Centrale e Sapri/Scalea (e tutte le relative fermate intermedie lungo il versante Tirrenico), con arrivo a Paola. Poi da qui cosa succede?

«Dalla stazione di Paola, un autobus degli autoservizi Preite attenderà l'arrivo dei due treni regionali, da Reggio Calabria Centrale e Sapri, ed accompagnerà la comitiva alla stazione di Camigliatello Silano, dove ci sarà ad attenderla il treno storico di Ferrovie della Calabria al quale, in questa occasione, è connesso un evento ormai storicizzato in Sila, che è Miss Reginetta d'Italia 2025. Durante il tragitto in treno storico, ad opera dell'Associazione Turismo Ferroviario e Spettacolo Calabria, in particolare alla stazione di Sculca, avverrà l'imperdibile assalto al treno da parte dei briganti, ed una ricchissima degustazione, di fatto un pranzo, a base di prodotti tipici e piatti silani caldi e freddi. Il tutto, acquistabile in un unico pacchetto che prevede viaggio in treno regionale, transfer in bus, esperienza con Il Treno della Sila, con accompagnamento costante della comitiva da parte di personale della nostra Associazione».

Ovviamente non potrà mancare di portare i partecipanti nel cuore del Parco nazionale della Sila.

«Questo specifico evento, che di fatto è il lancio di questo nuovo itinerario di Railtour - Viaggia in Treno e Scopri la Calabria, lo abbiamo dedicato interamente all'esperienza con il treno storico ed all'evento Miss Reginetta d'Italia, che si terrà a Camigliatello Silano, ma l'obiettivo è replicare in prossime date, che presto lanceremo sui nostri canali, che prevedano anche visite guidate nelle località cult del Parco nazionale della Sila, da sempre messe in rete con gli itinerari in treno storico: dai Giganti della Sila, al tour in battello elettrico sul Lago Arvo a Lorica, al Centro Visite Cupone, alla “Capitale” della Sila, San Giovanni in Fiore, e le sue bellezze storiche e culturali. Abbiamo in programma tante attività in Sila, tra cui l'avvio del primo parco di ferrocicli in Italia, su alcuni tratti della Ferrovia Silana, assieme a Ferrovie della Calabria».

Vi aspettate molta partecipazione?

«Ne siamo certi ed i numeri lo confermano: l'evento è già online e prenotabile su www.railtour.it e sono già tantissime le prenotazioni già confermate. Altrettante le richieste di informazioni al nostro numero di info/assistenza ed email/canali social. Vince, senza dubbio, quello che noi più volte abbiamo specificato nei nostri comunicati, e che contraddistingue tutti gli eventi da noi organizzati e che prevedono l'utilizzo dei treni regionali: lasciare a casa l'auto, specie nel cuore del periodo estivo, evitando lo stress della guida (raggiungere in auto la Sila da Reggio Calabria o da Sapri non è certamente una passeggiata), o lo stress della ricerca di un parcheggio. Con il treno regionale, e successivamente in bus, la giornata di svago turistico - ferroviario, l'esperienza da noi proposta, inizia dal momento in cui si arriva in stazione. Successivamente, viaggiando in assoluto comfort sui nuovissimi treni Pop di Trenitalia, con vista mare, proseguendo da Paola a Camigliatello con un moderno autobus gran turismo, e proseguendo con il protagonista della giornata, il Treno della Sila.

Al rientro, dopo aver trascorso una bellissima giornata in Sila, in totale relax, si rientrerà verso le rispettive destinazioni di nuovo con la combo bus + treno Regionale e magari, all'arrivo, si avrà anche il tempo per concludere la giornata con un piacevole bagno serale al mare. Sarà un nuovo successo».