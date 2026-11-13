Dalla tragedia di Civita agli allarmi bomba degli ultimi giorni, il problema è un modello decisionale che scarica le responsabilità. Servono competenze specialistiche, tecnologie e uno Stato capace di gestire i rischi senza trasformare la sicurezza in immobilismo

Qualche giorno fa sono stato a Civita, uno dei borghi più belli del Pollino. Un luogo straordinario, con un patrimonio naturale, culturale e paesaggistico che potrebbe attrarre turisti da tutto il mondo. Mi è venuta in mente Matera: due realtà diverse, certamente, ma perché un territorio come Civita non potrebbe costruire, nelle dovute proporzioni, un successo turistico simile? Quanti ristoranti, alberghi, guide, attività commerciali e posti di lavoro potrebbero nascere da un flusso turistico costante durante l'anno?

Parlando con un ristoratore della zona, mi ha raccontato che il turismo era in crescita fino alla tragedia del Raganello del 2018, quando dieci persone persero la vita a causa di una piena improvvisa. Un evento terribile, che ha segnato profondamente il territorio. Da allora il turismo ha subito un duro colpo e soltanto lentamente sta cercando di riprendersi. Nel frattempo, però, i giovani continuano a partire, le attività economiche faticano e un territorio dalle enormi potenzialità rischia di spopolarsi.

Nel maggio 2026 il sindaco è stato condannato in primo grado per le responsabilità contestate nella tragedia. Quel giorno era stata diramata un'allerta meteo gialla. Non voglio discutere la sentenza, né attribuire colpe alla magistratura, che applica le leggi. Mi interessa piuttosto il modello organizzativo che abbiamo costruito. Possiamo davvero chiedere a un sindaco di essere contemporaneamente esperto di meteorologia, idrogeologia, protezione civile e gestione delle emergenze?

Oggi disponiamo di sensori, sistemi di monitoraggio, previsioni avanzate e tecnologie per controllare gli accessi e pianificare le evacuazioni. Sono strumenti che non eliminano il rischio, ma possono aiutarci a gestirlo. Eppure, troppo spesso, la risposta più semplice resta chiudere.

La catena delle responsabilità che paralizza il Paese

In Italia abbiamo costruito un sistema apparentemente decentralizzato, nel quale competenze e decisioni sono distribuite tra Stato, Regioni ed enti locali, ma alla fine la responsabilità operativa ricade spesso sull'ultima persona chiamata a decidere: il sindaco, il dirigente scolastico, il funzionario pubblico. Persone che non sempre possiedono le competenze tecniche e gli strumenti necessari, ma che sanno di poter essere chiamate a rispondere personalmente delle conseguenze.

E allora cosa fanno? Si difendono. Chiudono, sospendono, vietano, rinviano. Non necessariamente perché sia la soluzione migliore, ma perché appare la più sicura per chi deve firmare il provvedimento.

Abbiamo costruito un sistema in cui la scelta più conveniente per il singolo responsabile può diventare la più dannosa per la collettività.

E chi risponde del costo economico e sociale di queste decisioni? Dei posti di lavoro che non nascono, degli investimenti mancati, dei giovani che emigrano? Siamo molto bravi a cercare i responsabili di ciò che accade, molto meno a misurare le conseguenze di ciò che, per paura, non facciamo accadere.

Gli allarmi bomba nelle scuole: lo stesso problema

L'11 novembre 2026 circa 6.300 scuole italiane hanno ricevuto email contenenti minacce di ordigni esplosivi. Messaggi inviati in modo massivo, con caratteristiche che facevano sospettare un'operazione coordinata di falsi allarmi. Eppure, almeno 300 istituti sono stati evacuati. Bambini spaventati, genitori costretti a lasciare il lavoro, forze dell'ordine impegnate nei controlli. In altri istituti, invece, le lezioni sono proseguite regolarmente.

Ma c'è un particolare interessante. Lo stesso giorno, mentre in Italia centinaia di scuole venivano evacuate, in Irlanda e Irlanda del Nord, davanti a minacce analoghe, le autorità hanno consigliato agli istituti di rimanere aperti, dopo avere valutato le comunicazioni come non credibili. Non è una prova che ogni decisione italiana fosse sbagliata, ma mostra quanto possano cambiare le conseguenze di una minaccia quando esiste una valutazione specialistica tempestiva e condivisa.

Non critico i presidi che hanno deciso di evacuare. Il problema è proprio questo: un dirigente scolastico dovrebbe anche essere un esperto di cybersecurity, analisi delle minacce e gestione delle emergenze? E, anche se sospettasse fortemente che si tratta di un falso allarme, sarebbe disposto ad assumersi personalmente il rischio di ignorarlo?

Un singolo messaggio, inviato in pochi secondi da un computer, può paralizzare centinaia di istituzioni perché il nostro modello decisionale non riesce a reagire con la stessa velocità.

Viviamo nel mondo degli algoritmi e dell'intelligenza artificiale, capaci di coordinare operazioni su enorme scala in pochi istanti. Noi rispondiamo ancora con email protocollate, telefonate, passaggi burocratici e decisioni frammentate tra persone che non dispongono delle stesse informazioni. Lo stesso accade con le allerte meteorologiche: previsioni elaborate da strutture specializzate, ma decisioni operative spesso differenti persino tra Comuni confinanti.

Serve uno Stato che decida, non che scarichi responsabilità

Il problema non è il decentramento in sé, ma aver distribuito responsabilità e decisioni tecniche senza garantire a chi decide competenze, informazioni e adeguate tutele. Per affrontare situazioni complesse servono strutture specializzate, capaci di analizzare le informazioni in tempo reale, coordinare gli interventi e fornire indicazioni operative chiare, tempestive e, dove necessario, vincolanti.

Strutture che utilizzino le migliori competenze disponibili, sistemi di monitoraggio e intelligenza artificiale a supporto delle valutazioni, ma soprattutto che abbiano il potere di decidere e si assumano la responsabilità delle proprie decisioni. Non significa togliere potere ai territori, ma distinguere la valutazione specialistica del rischio dalla gestione locale degli interventi, lasciando spazio alle esigenze specifiche e alle emergenze del territorio.

Torniamo a Civita. Quante opportunità rischiamo di perdere perché non sappiamo organizzare efficacemente sicurezza e sviluppo? Altri Paesi riescono a valorizzare le proprie risorse grazie a organizzazioni più snelle, competenti e capaci di decidere. Noi possediamo un patrimonio naturale e culturale straordinario, ma troppo spesso lo lasciamo inutilizzato, mentre i giovani partono e interi territori si svuotano.

La sicurezza è fondamentale, ma non può coincidere con l'immobilismo. Anche non decidere produce danni, soltanto che sono meno visibili: un'impresa che non apre, un investimento che non arriva, una famiglia che si trasferisce altrove.

Nel mondo degli algoritmi, che agiscono in pochi secondi, non possiamo continuare a governare attraverso lunghe catene di email, competenze frammentate e responsabilità scaricate verso il basso. Dobbiamo passare da uno Stato che cerca il responsabile quando qualcosa va storto a uno Stato che mette le persone nelle condizioni di prendere la decisione giusta prima che accada.

Perché un Paese in cui tutti hanno paura di decidere è un Paese che rischia di fermarsi.