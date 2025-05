Il Rotary Club Presila Cosenza Est ha istituito una borsa di studio per la sponsorizzazione di un corso di formazione per consulente finanziario. Destinataria di questo riconoscimento sarà la dottoressa Elisa Chiodo, neolaureata in Economia e Commercio all’UniCal, distintasi per meriti accademici.

«Questa iniziativa nasce dalla volontà del Rotary di valorizzare i giovani meritevoli e contribuire concretamente allo sviluppo professionale nella regione Calabria, offrendo strumenti concreti per l’inserimento nel mondo del lavoro», così il presidente del Rotary Rotary Club Presila Cosenza Est, il medico chirurgo Antonino Iannello.

La cerimonia ufficiale, che si terrà nella giornata di domani alle ore 19.00, al Salone degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza, avverrà alla presenza delle autorità rotariane, dei rappresentanti del mondo accademico, istituzionale e imprenditoriale.

«Il settore della consulenza finanziaria rappresenta oggi un ambito strategico e in crescita, che può offrire importanti sbocchi lavorativi anche nel contesto locale», prosegue Iannello.

«Investire nella formazione dei giovani significa investire nel futuro della nostra comunità. Con questa borsa di studio vogliamo creare un’opportunità concreta per una giovane professionista calabrese, incentivando la permanenza dei talenti nella nostra regione».

In tale occasione, il professor Francesco Aiello, ordinario di Politica Economica del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania”- UniCal, terrà un intervento accademico dal titolo “Prospettive occupazionali in Calabria. Come poter bloccare il declino”.

Il Rotary, fedele alla sua missione di servizio al di sopra di ogni interesse personale, rinnova così il suo impegno verso le nuove generazioni, con l’obiettivo di costruire una società più equa, preparata e consapevole.