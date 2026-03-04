La Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, dimora storica che ospita gli uffici del Senato della Repubblica, è stata lunedì mattina il palcoscenico del "Gran Premio Internazionale di Venezia", un evento di altissimo profilo. In questo contesto di solenne prestigio, a brillare è stato il talento di Giuseppe Guaragna, maestro pizzaiolo di Cassano allo Ionio la cui carriera è diventata, nel tempo, sinonimo di passione e ricercatezza. Ricevere il Leone d’Oro per meriti professionali rappresenta un meritato premio alla carriera e il riconoscimento di una filosofia di lavoro che mette al centro il territorio e l'identità italiana. «Oggi ho avuto l'onore di ricevere il Leone d’Oro – ha commentato a margine della cerimonia un emozionato Guaragna –. È stata un’esperienza indimenticabile, vissuta tra le mura di un luogo che trasuda storia e istituzioni. È stato ancor più bello, però, poter condividere questo momento di crescita e di confronto con colleghi dello stesso settore, professionisti con cui condivido quotidianamente l'amore per il mestiere».

La figura di Guaragna supera la semplice preparazione gastronomica. Per lui, il forno è un linguaggio, una narrazione che affonda le radici nella storia locale. «Da sempre cerco di trasmettere la mia passione, la cultura del cibo e l'importanza delle materie prime e delle tradizioni – racconta il neopremiato –, il mio impegno è costantemente volto a far comprendere come dietro ogni impasto ci sia una selezione rigorosa e il rispetto per ciò che la nostra terra ci offre». Questo Leone d'Oro arriva dunque come il sigillo su un lavoro instancabile, fatto di studio, sperimentazione e, soprattutto, di grande umiltà. Il maestro pizzaiolo non ha dimenticato, nel suo discorso di ringraziamento, di menzionare chi ha reso possibile questo cammino: «Vorrei ringraziare sinceramente Pierfrancesco De Vincenzi, una figura chiave che mi supporta con dedizione e competenza in ogni mia nuova iniziativa».

Il successo di oggi, vissuto in una sede così prestigiosa conferma che, quando la competenza si unisce a un'etica lavorativa ferrea, i risultati non tardano ad arrivare. Questo premio rappresenta un solido trampolino di lancio verso nuove sfide gastronomiche. Ad un professionista che ha saputo elevare l'arte della pizza a vera espressione culturale, ora si apre lunga serie di traguardi che potrebbero portare ancora lontano il nome di Giuseppe Guaragna.