VIDEO | Gli alunni dell'Istituto di Istruzione Superiore in visita nella sede di Vibo Valentia. Una giornata tra redazione, regia e social media per conoscere da vicino il lavoro di un'emittente televisiva. E c'è chi sogna già di diventare giornalista

Una giornata per entrare nel mondo dell'informazione, conoscere da vicino il lavoro di una redazione televisiva e scoprire come nasce una notizia. Gli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Liceo Classico – Liceo Scientifico di Corigliano-Rossano, accompagnati dalle loro insegnanti del Liceo Fortunato Bruno, hanno visitato gli studi di LaC a Vibo Valentia, raggiungendo la sede dell'emittente calabrese in autobus.

Un'esperienza pensata per avvicinare i ragazzi al mondo della comunicazione e del giornalismo, attraverso il confronto con i professionisti che ogni giorno lavorano alla produzione di contenuti televisivi e digitali.

Una giornata negli studi televisivi di LaC per conoscere da vicino il lavoro di una redazione giornalistica. Protagonisti gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore LC-LS di Corigliano Rossano, arrivati a Vibo Valentia per scoprire come nasce una notizia, come si costruisce un servizio televisivo e quale ruolo hanno oggi i social nell'informazione.

La visita è iniziata con Francesco Rende, social media manager di LaC, che ha accompagnato gli studenti in una riflessione sui nuovi linguaggi della comunicazione e sul rapporto tra social network e informazione giornalistica. Un confronto per comprendere come una stessa notizia possa essere raccontata con modalità differenti in base al pubblico e alla piattaforma utilizzata.

Stella Santoro, tra le professioniste del Network LaC che seguono il progetto Tg Young, ha presentato agli studenti il telegiornale dedicato ai più giovani, illustrandone il percorso e le modalità di realizzazione

Con la giornalista Cristina Iannuzzi, gli studenti hanno approfondito il lavoro di ricerca delle notizie, la costruzione di un racconto giornalistico e l'importanza di saper cogliere i momenti che possono diventare una storia da raccontare.

Proprio durante questo incontro è emersa la vicenda personale di Raffaele, uno degli studenti, che ha ripercorso un incidente avvenuto durante un incontro di boxe e i successivi periodi trascorsi in ospedale. Un racconto accompagnato dall'emozione e dalla testimonianza di chi ha vissuto quella vicenda anche da un altro punto di vista. I compagni hanno ricordato la preoccupazione provata in quei giorni e il desiderio di restare vicini all'amico durante il percorso di recupero.

I ragazzi hanno poi potuto osservare il funzionamento della regia e conoscere il reparto grafico, entrando in contatto con alcune delle professionalità che contribuiscono alla realizzazione dei programmi e dei servizi televisivi. Un'occasione per scoprire che dietro ogni prodotto destinato al pubblico c'è il lavoro di un gruppo di professionisti, con competenze e ruoli differenti.

Tra le testimonianze raccolte durante la giornata anche quella di Rebecca, studentessa quindicenne del secondo anno del Liceo Fortunato Bruno. La ragazza ha raccontato il suo interesse per il mondo del giornalismo e la soddisfazione per aver potuto osservare da vicino una realtà che da tempo desiderava conoscere.

«Mi affascina molto questo mondo», ha spiegato. Alla domanda sul proprio futuro, Rebecca non ha escluso la possibilità di diventare giornalista.

Soddisfazione anche da parte delle due insegnanti che hanno accompagnato gli studenti. Filomena Ruggiano, docente di lettere, ha sottolineato lo stupore e la curiosità manifestati dai ragazzi nel corso della visita. Offrire esperienze che permettano agli studenti di conoscere realtà professionali diverse significa, secondo l'insegnante, aiutarli a individuare interessi e possibili percorsi per il futuro.

Positivo il bilancio anche per Laura Cardamone, docente di lingua inglese, che ha evidenziato l'entusiasmo della classe e l'importanza di occasioni capaci di avvicinare la scuola a contesti lavorativi che spesso i ragazzi conoscono soltanto attraverso la televisione.