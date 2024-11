Franco Mancina ci riprova! Dopo il trionfo della sua Kitana, uno splendido cane che lo scorso anni ha vinto il campionato europeo di bellezza, torna alla carica. Mancina è un allevatore esperto di Mastini Tibetani, suo è l'allevamento ‘I Guardiani della Sila’, nel cuore deI Parco Nazionale, nel comune di San Giovanni in Fiore.

Questa passione ha fatto di lui uno degli allevatori più preparati e attivi d’Italia. Con i suoi cani ha girato il mondo, partecipando a tantissime mostre e vincendo tanti concorsi a livello internazionale.

Dunque dopo il trionfo di Kitana ci riprova con Victor, un bellissimo cucciolo che proviene dall'allevamento più prestigioso al mondo, il Mystical Lions Kennel, in Russia. Il cane ha 8 mesi ed é già un cane straordinariamente bello. La razza è TibetanI Mastiff.

Nel prossimo mese di febbraio 2023, Franco e Victory cominceranno la carriera agonistica con l'esposizione Internazionale di Arezzo e Pistoia, per poi proseguire una serie di esposizioni a Bologna alla conquista del titolo Italiano. In primavera saranno nei Balcani per conquistare il titolo internazionale e poi il 26 agosto 2023 saranno a Ginevra dove Victory punta a vincere il titolo mondiale.

Franco Mancina sarà al suo fianco tutti i giorni e fino allo svolgimento della competizione di Ginevra. Il cane sembra già avere tutte le carte in regola, ma la competizione sarà durissima, considerato che dovrà battere migliaia di bellissimi cani provenienti da tutto il mondo. Mancina dovrà tirare fuori tutte le sue qualità di allevatore intelligente e paziente. C’è tanto lavoro da fare.