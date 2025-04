L’intimidazione avvenuta nei pressi della sua abitazione a San Ferdinando. La denuncia del sindacato: «Grave gesto contro chi lavora per il territorio. Serve più sicurezza per chi ricopre ruoli pubblici»

La Uil Calabria e la Uiltrasporti Calabria condannano con fermezza l’atto intimidatorio ai danni del presidente dell’Autorità Portuale Andrea Agostinelli, il cui veicolo personale è stato danneggiato a San Ferdinando. Il sindacato esprime piena solidarietà e chiede una risposta decisa delle istituzioni a tutela della legalità e dello sviluppo del territorio.

La denuncia della Uil: «La Calabria che vogliamo costruire è una Calabria libera»

La Uil Calabria e la Uiltrasporti Calabria esprimono la propria ferma condanna per il vile atto intimidatorio perpetrato ai danni del presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli.

Il danneggiamento della sua automobile personale, avvenuto nei pressi della sua abitazione a San Ferdinando, rappresenta un gesto gravissimo che colpisce non solo la sua persona, ma l’intera comunità istituzionale, il sistema portuale calabrese e tutti coloro che lavorano con onestà per lo sviluppo del territorio.

In una regione che ogni giorno combatte contro ritardi infrastrutturali, diseguaglianze sociali e le ombre della criminalità, questi atti non possono e non devono trovare spazio. Essi rappresentano tentativi di intimidazione che vogliono minare alla radice la fiducia dei cittadini verso le istituzioni, verso chi, come il presidente Agostinelli, è impegnato nella gestione di un’infrastruttura strategica per il futuro economico della Calabria e del Mezzogiorno.

Il porto di Gioia Tauro e l’intero sistema portuale calabrese costituiscono asset fondamentali per la crescita del nostro territorio. Proprio per questo, chi tenta di ostacolarne il rilancio agisce contro la Calabria intera, contro il lavoro dignitoso, contro l’occupazione stabile, contro la legalità.

In un momento in cui si attendono le ricadute positive della Zes unica, del Pnrr, di investimenti pubblici e privati, occorre ribadire con forza che non ci può essere sviluppo senza sicurezza, né crescita senza legalità. La presenza dello Stato e delle istituzioni deve essere rafforzata, e chi riveste ruoli pubblici deve poter operare senza subire minacce, pressioni o violenze.

La Uil Calabria e la Uiltrasporti Calabria esprimono piena solidarietà e vicinanza umana e istituzionale al presidente Agostinelli, e auspica che le autorità giudiziarie e investigative possano fare piena luce sull’accaduto nel più breve tempo possibile, assicurando alla giustizia i responsabili di questo atto vile e intollerabile.

La Calabria che vogliamo costruire è una Calabria libera, trasparente, democratica. Una terra in cui chi lavora per il bene comune non deve temere, ma essere sostenuto da una rete di istituzioni, cittadini e forze sociali che credono nel valore della legalità.