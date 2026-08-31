Il sindaco di Riace e eurodeputato di Avs esprime vicinanza al giornalista e alla sua famiglia: «Il Paese ha ancora bisogno della sua voce, del suo coraggio, di attraversare il mondo con i suoi occhi»

Mimmo Lucano, sindaco di Riace ed eurodeputato di Avs, si stringe ad Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba dopo un grave malore. L’ex parlamentare e giornalista si trova nel Paese caraibico, dove è stato colpito dal problema di salute.

Lucano ha voluto esprimere pubblicamente la propria vicinanza all’ex deputato e alla sua famiglia, affidando a una dichiarazione il suo augurio di pronta guarigione: «Affettuosi auguri di pronta guarigione al caro Alessandro Di Battista e profonda vicinanza alla sua famiglia. Sapere del suo malore mi addolora, ma sono fiducioso. Perché, come me, Alessandro è un “capatosta”. E si batterà per tornare presto a casa con la forza con cui si schiera dalla parte degli oppressi, la stessa che lo anima quando denuncia il genocidio palestinese, quando parte ai confini di un mondo sotto assedio per mostrarne l’orrore».

«Spero di tutto cuore – conclude l’eurodeputato – che si rimetta al più presto e torni a casa, dai suoi cari. Il Paese ha ancora tanto bisogno della sua voce, del suo coraggio, di attraversare il mondo con i suoi occhi. La Riace accogliente si stringe tutta intorno a lui».