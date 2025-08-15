Un omicidio plurimo e una violenza brutale testimoniano agli occhi del mondo la ferocia della 'ndrangheta, portando San Luca, e la sua cruenta faida in atto dagli anni Novanta tra i Nirta-Strangio e i Pelle-Vottari, a Duisburg.

È il 15 agosto del 2007 quando San Luca, piccolo comune calabrese nel cuore dell'Aspromonte, si mostra al mondo, irrompendo sulla stampa estera e impegnando la polizia tedesca, i carabinieri e la polizia italiana nella ricerca dei responsabili dell'efferata strage che nella notte ha insanguinato la città tedesca di Duisburg.

Tommaso Venturi, 18 anni appena compiuti e festeggiati dentro il locale, originario di Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza. F. Giorgi, 16 anni, originario di San Luca. I fratelli originari di Siderno, da poco emigrati in Germania per costruirsi un futuro, sui quali le indagini accertarono l'assenza di qualsivoglia legame criminale, Francesco (22 anni) e Marco (20 anni) Pergola. Sebastiano Strangio, 39 anni, proprietario del ristorante e affiliato, nonostante il cognome, alla 'ndrina Pelle-Vottari.

E infine Marco Marmo, 25 anni, anche lui originario di San Luca e il vero bersaglio del commando di morte, perchè sospettato di avere custodito le armi della strage di Natale del 2006 in cui a San Luca è stata uccisa per errore Maria Strangio, moglie 33 enne di Giovanni Luca Nirta, detto Gianluca e considerato uno dei capi della cosca omonima e uno bersaglio dell’agguato. Sono stati feriti in quell'occasione Francesco Colorisi, 23 anni, Francesco Nirta 32 anni (anche lui bersaglio dell’agguato), e il piccolo D. Strangio di cinque anni.

Era il 1991. Un gesto banale diventò un'onta da lavare con il sangue, trascinando le 'ndrine contrapposte in un vortice di vendette e morte che condusse, 18 anni fa, fino all'uccisione di sei giovani, appena usciti dal ristorante italiano Da Bruno, nella notte di Ferragosto, nella città della Renania, da allora entrata a pieno titolo nella storia criminale della 'ndrangheta. Continua a leggere su IlReggino.it