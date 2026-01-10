Prima Simona Carbone e poi Antonello Graziano a rapporto in Cittadella da Roberto Occhiuto. Tra proposte, mezzi rifiuti, e una probabile certezza

In mattinata Simona Carbone, commissario straordinario della Dulbecco di Catanzaro. Nel pomeriggio Antonello Graziano, direttore generale dell'Asp di Cosenza.

È il venerdì (non ancora nero e non per forza nero) della sanità di Calabria. Un venerdì di quelli che possono fare la differenza, in ogni caso. Preludio o anticamera di importanti novità in vista.

Manager di peso a rapporto in Cittadella da Roberto Occhiuto. Non è semplice connettere per forza il primo incontro all'esito del secondo e tuttavia non sono poche le possibilità che siano invece più che legati.

Carbone viaggia con il vento in poppa di questi tempi e non è escluso che potrebbe esserle stata offerta una regnanza ulteriore se non proprio sostititiva del tutto, il Gom di Reggio o l'Asp di Cosenza. Ed è qui che, al netto di un più che probabile mezzo rifiuto della manager per entrambe, si infila il faccia a faccia del pomeriggio. Quello tra Occhiuto e Graziano, il dg dell'Asp più generosa e impegnativa che c'è. E spesso anche piena di rogne.

Graziano in 4 anni di comando dell'Asp di Cosenza (è opinione più che stratificata questa) molto difficilmente ha governato l'azienda in sia pur parziale dissonanza con la Cittadella. Semmai al contrario, piuttosto. E si è reso indubbiamente protagonista dell'approvazione (fatto inedito questo) di bilanci fino a quel momento dalle radici esoteriche. Oggi, evidentemente, il tempo del "cambio" (ma non della retrocessione) deve essere arrivato pure per lui, per Graziano. A cui Occhiuto avrebbe proposto Reggio o Crotone, che poi sarebbe un gran ritorno per Graziano. Missione compiuta, con ogni probabilità. Graziano dovrebbe salutare Cosenza proprio per Crotone. Peraltro con una tempistica ben precisa, entro una settimana. Non oltre. Del tutto indefinito invece il vertice dell'Asp di Cosenza che verrà. Al momento impraticabile l'interim di De Salazar con l'Annunziata. Impalpabile l'esperienza sul campo di Bisignani. Difficili le trasferte da Roma di manager a raccogliere patate bollenti in via Alimena. Di rispetto i probabili rifiuti di Carbone così come di qualche pezzo da novanta dell'azienda stessa.

Resta sul campo, al momento, la reggenza del dirigente più alto in grado ma non è dato sapere se in griglia ci può finire anche la dirigenza sanitaria. È tutto in piedi, o per meglio dire in subbuglio, nel palazzone di via Alimena. L'unico dato certo sarebbe quello che entro una settimana Graziano saluta e va a Crotone.

Settimana peraltro tutto fuorché banale, per l'Asp di Cosenza. La procura di Milano che indaga sulla transazione milionaria a Bff attende alcune delibere importanti. Molto importanti. Anche questo è un ciclo che prima o poi si deve chiudere.