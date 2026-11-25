Chiusa la stagione da 194,4 miliardi, le risorse Ue si frammentano e diventano più difficili da intercettare, soprattutto per gli enti locali con uffici tecnici sotto organico. Al Parlamento Europeo Daniel Sako (salentino) e Nicola Stampone (abruzzese) presentano il sistema di Hermes Intelligence

C’è un equivoco di fondo che rischia di costare caro agli enti locali italiani, e in particolare a quelli del Mezzogiorno: pensare che con la chiusura del PNRR si sia esaurita la stagione dei grandi finanziamenti europei. Tra la scadenza del 30 giugno e quella finale del 31 agosto 2026, il capitolo da 194,4 miliardi di euro si è effettivamente concluso, ma le risorse comunitarie per i territori non sono scomparse. Hanno semplicemente cambiato forma: si sono frammentate in decine di linee di finanziamento, bandi competitivi e programmi diretti, molto più complessi da individuare, scrivere e rendicontare.

Per i piccoli e medi Comuni, spesso schiacciati dalla carenza di personale e da procedure burocratiche sempre più sofisticate, il rischio è quello di arrendersi ancora prima di iniziare. È esattamente dentro questa faglia che si inserisce KAIROS, la piattaforma basata su sistemi proprietari di intelligenza artificiale presentata al Parlamento Europeo da Daniel Sako, e Nicola Stampone.

Un’idea nata ascoltando i sindaci

Il progetto non nasce in un laboratorio scollegato dalla realtà amministrativa, ma proprio nei corridoi delle istituzioni europee, raccogliendo l’appello di una delegazione di sindaci e amministratori locali in visita a Bruxelles. Il loro problema era concreto: la distanza tra le opportunità messe in campo dall’Unione Europea e la reale capacità tecnica dei Comuni di accedervi. Ostacoli che Sako aveva già affrontato e risolto per imprese e ONG, decidendo ora di trasferire quel modello alla Pubblica Amministrazione.

Tra i 27 Paesi dell’Unione e 24 lingue diverse, il debutto avviene proprio dall’Italia. «È stata una scelta strategica precisa e coraggiosa: abbiamo deciso di partire dall’Italia perché riteniamo sia il Paese con il maggiore potenziale inespresso d’Europa», spiega Daniel Sako. «KAIROS accompagna gli enti pubblici lungo l’intero ciclo di vita del finanziamento, mettendo la nostra intelligenza artificiale al servizio della capacità amministrativa dei territori».

Radici al Centro-Sud, sguardo internazionale

Dietro questa scommessa non c’è soltanto una valutazione di mercato, ma anche una storia professionale che parla direttamente alle tante intelligenze cresciute nel Centro-Sud e formatesi fuori dai confini nazionali. Daniel Sako, salentino, e Nicola Stampone, abruzzese, hanno entrambi costruito importanti esperienze professionali all’estero, confrontandosi con ecosistemi tecnologici e istituzionali abituati a correre veloci.

È proprio da quel doppio sguardo , la conoscenza profonda delle dinamiche europee da un lato, la consapevolezza diretta delle fragilità amministrative dei territori italiani dall’altro , che nasce la volontà di non limitarsi a esportare competenze, ma di riportarle a casa sotto forma di strumenti concreti. Una forma di restituzione pragmatica: mettere il know-how maturato sui tavoli internazionali al servizio di quei Comuni che, dal Sud alle aree interne, hanno idee e bisogni reali ma spesso mancano della struttura tecnica per trasformarli in progetti finanziati.

Dalla ricerca del bando alla rendicontazione: come funziona

La piattaforma è pensata per intervenire nei cinque passaggi chiave in cui, tradizionalmente, gli uffici comunali incontrano i maggiori colli di bottiglia:

ricerca e mappatura delle fonti di finanziamento disponibili;

delle fonti di finanziamento disponibili; analisi dei requisiti di aggiudicazione dei singoli bandi;

di aggiudicazione dei singoli bandi; partner-matching , per individuare i partner più adatti a costruire cordate vincenti;

, per individuare i partner più adatti a costruire cordate vincenti; redazione delle proposte tramite agenti AI , nel rispetto delle linee guida ufficiali e valorizzando le specificità di ogni territorio;

, nel rispetto delle linee guida ufficiali e valorizzando le specificità di ogni territorio; rendicontazione assistita da agenti AI, per garantire conformità e tracciabilità nella fase attuativa.

«Il PNRR ha lasciato un segnale chiaro: i Comuni che si sono strutturati, anche attraverso partenariati pubblico-privati, sono riusciti a portare sul territorio opere attese da anni», osserva Nicola Stampone. «Oggi le risorse europee esistono ancora, ma vanno intercettate in modo mirato. KAIROS offre un supporto concreto proprio laddove le pubbliche amministrazioni rischiano di bloccarsi o di rinunciare ancora prima di partecipare».

La sfida di un’Italia a due velocità

Dal primo confronto al Parlamento Europeo a oggi, il team ha già incontrato oltre un centinaio tra sindaci, assessori e dirigenti pubblici. Un osservatorio ancora in divenire, ma che restituisce già una fotografia nitida — e per certi versi familiare — della reattività dei diversi territori italiani.

Regioni come Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia-Romagna stanno già lavorando attivamente per portare nuove risorse sui propri Comuni, mentre in altre realtà come Lazio e Abruzzo, nonostante il forte interesse iniziale, l’implementazione sta incontrando maggiori freni, sia sul piano amministrativo sia su quello politico. Un segnale che suona come un campanello d’allarme anche per il Sud e la Calabria: nella nuova geografia dei fondi europei post-PNRR, la differenza non la farà più soltanto l’ammontare delle risorse stanziate a Bruxelles, ma la velocità con cui i territori sapranno dotarsi degli strumenti per intercettarle.

«È fisiologico di fronte a ogni innovazione: c’è chi coglie subito l’opportunità e chi arriverà in un secondo momento», concludono Sako e Stampone. «Noi restiamo aperti ad accogliere chi parte per primo e pronti ad accompagnare chi si unirà dopo, in Italia come nel resto d’Europa».