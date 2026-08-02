Catanzaro regina dell’estate su Billboard Italia: Jovanotti e il Factory Area Festival tra i grandi eventi d’agosto. Doppia presenza per la città nella classifica della prestigiosa rivista. Monteverdi e Costantino: «La nostra visione estiva porta Catanzaro ai vertici dei grandi tour e delle produzioni del territorio»

Un prestigioso riconoscimento di livello nazionale consacra la stagione degli eventi estivi di Catanzaro, che conquista una straordinaria doppia presenza nella speciale selezione dei concerti e festival imperdibili del mese di agosto curata da Billboard Italia, punto di riferimento editoriale nel panorama musicale internazionale.

La testata ha infatti inserito tra gli eventi top dell'estate ben due appuntamenti della programmazione catanzarese: da un lato il Factory Area Festival (in programma il 18 e 19 agosto al Complesso Monumentale del San Giovanni), dall'altro lo straordinario show di Jovanotti (in agenda il 22 agosto). Un dettaglio di fondamentale rilievo: quello di Jovanotti a Catanzaro è l'unico tour itinerante di livello nazionale a figurare nella classifica estiva di Billboard Italia, a dimostrazione della centralità e dell'esclusività dell'offerta culturale e di intrattenimento messa in campo dalla città.

Nel post pubblicato sui propri canali ufficiali, Billboard Italia riserva grande attenzione sia alle sonorità innovative del Factory Area Festival – sottolineando la presenza degli headliner Mace e ToyTonics insieme a talenti della scena urban come Tresca Y Tigre e Scar – sia alla portata eccezionale della tappa di Jovanotti, inserita a pieno titolo tra gli appuntamenti live più attesi dell'anno.

Un traguardo che conferma il valore complessivo della programmazione di "EstArte", capace di intercettare l'unico grande tour itinerante premiato da Billboard e al tempo stesso di promuovere e portare tra i primi dieci festival d'Italia una realtà nata e cresciuta sul territorio.

«Accolgo con grande emozione questo riconoscimento di Billboard Italia», dichiara l’assessora alla Cultura, Donatella Monteverdi. «È la conferma che l'idea vincente che ha guidato tutta la stagione di EstArte è stata proprio quella di puntare su eventi di primissimo piano. Avere in programma l'unico tour itinerante nazionale segnalato da Billboard, ovvero quello di Jovanotti, insieme a una produzione locale di eccellenza come il Factory Area Festival, dimostra la qualità straordinaria della nostra proposta. Uniamo la grandissima attrattiva dei grandi nomi alla sperimentazione e ai format del territorio: da un lato offriamo ai giovani la possibilità concreta di esprimersi nella propria terra, dall'altro inneschiamo una reale circolarità culturale, come dimostrano i ragazzi cresciuti con il Catanzaro Sound che oggi si esibiscono su palchi di rilevanza nazionale. Un ringraziamento particolare va agli organizzatori di Factory Area Festival per averci creduto e per aver investito le loro energie per realizzare questi bellissimi risultati».

Sulla stessa linea l’assessore al Turismo e Marketing Territoriale, Vincenzo Costantino: «Quando una delle principali testate musicali italiane come Billboard Italia inserisce i nostri eventi tra i festival da non perdere dell’estate, non è soltanto una bella notizia. È marketing territoriale: significa fare in modo che Catanzaro venga raccontata fuori dai suoi confini, associandola alla musica, alla creatività e ai grandi eventi».