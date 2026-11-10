Il graduato del 5° Reggimento “Aosta” di Messina ha risposto alla richiesta urgente di sangue destinato a una bambina ricoverata al Morelli di Reggio

Due soli donatori compatibili in tutta Italia, uno in Veneto e l’altro in Calabria, un gruppo sanguigno raro e la necessità di intervenire rapidamente per consentire ai medici di garantire le cure più adeguate. A rispondere all’appello è stato il calabreseun graduato dell’Esercito Pasquale Faga, di stanza a Messina presso il 5° Reggimento “Aosta”, guidato dal colonnello Roberto Pace.

A pochi giorni dal Ferragosto si è resa necessaria una donazione urgente per una tipologia di sangue particolarmente rara, destinata a garantire la continuità delle cure a una piccola paziente dell’ospedale Morelli di Reggio Calabria.

Alla prima donazione d’urgenza estiva è seguito, nei mesi successivi, un impegno costante da parte del militare, proseguito per tutto il periodo ritenuto necessario dai medici. Una disponibilità che ha rappresentato anche una rassicurazione per i familiari della bambina, consapevoli di poter contare sulla presenza del donatore.

La vicenda ha inoltre contribuito a sensibilizzare, in particolare tra i giovani, sull’importanza della donazione di sangue e sulla necessità di renderla il più possibile costante e continuativa.

Gli ospedali, infatti, hanno bisogno di un apporto regolare di sangue non soltanto in occasione dei picchi stagionali o dell’attività ordinaria dei reparti, ma anche per ampliare il numero di donatori disponibili e individuare, quando necessario, persone con un elevato grado di compatibilità con i pazienti.