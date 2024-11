Per il Presidente Zurlo, quello che sta accadendo a Vibo dimostra chiare debolezze del Decreto Delrio

CROTONE- Il presidente della Provincia di Crotone, Stano Zurlo(nella foto), interviene sul Decreto Delrio sostenendo "Quello che sta accadendo in tutta Italia, e anche in Calabria, a Vibo Valentia, dimostra in maniera chiara le debolezze del Decreto Delrio. Tralasciando per il momento il caos normativo, di funzioni e compiti che ha generato e che genererà, anche dal punto di vista politico, il decreto crea notevole confusione". Per Zurlo "Occorre capire che in territori come il nostro l'Ente provincia riveste un ruolo fondamentale: non può essere visto come una succursale di questo o di quel comune. Da chi, nei prossimi giorni, si proporrà a guidare la Provincia occorre capire cosa pensi, ad esempio, della questione Aeroporto, del futuro del Consorzio provinciale Servizi Sociali, cosa pensi del futuro dei lavoratori (e delle loro famiglie) delle società 'Gestione & Servizi', Soakro, dell'utilizzo dei Pisl (Progetti integrati di sviluppo locali) e degli altri strumenti della programmazione comunitaria. Ed ancora come intenda proseguire l'attività nelle politiche attive del lavoro". "In una parola - conclude Zurlo - occorre capire se intenda l'Ente provincia come un Ente sovracomunale, neutrale ed attento a tutte le esigenze del territorio, come la nostra Amministrazione lo ha inteso, o, viceversa, pensi ad un'altra impostazione". (ci)